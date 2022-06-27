استقالة الشريك المؤسس لشركة النفط الروسية "لوك أويل"

قالت شركة النفط الروسية ”لوك أويل“، اليوم الإثنين، إن ليونيد فيدون استقال من منصب نائب رئيس الشركة لأسباب عائلية وبعد أن بلغ سن التقاعد، بعد أشهر من عقوبات أجبرت المؤسس الآخر للشركة على الاستقالة من منصب الرئيس التنفيذي.

وكان فيدون البالغ من العمر 66 عامًا، ووحيد الكبيروف الذي يبلغ من العمر 71 عامًا، قد اشتركا في تأسيس ”لوك أويل“ في عقد التسعينات من القرن الماضي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

وقالت ”لوك أويل“، في شهر مارس/آذار الماضي، إنها قلقة بسبب ”الأحداث المأساوية في أوكرانيا“، وأيدت المفاوضات لإنهاء الصراع، موجهة تعليقات علنية نادرة مناهضة لما تسميه موسكو عملية عسكرية خاصة.

ويسيطر الكبيروف، الذي استقال في شهر أبريل/نيسان الماضي، بعد عقوبات شخصية فرضتها بريطانيا والنمسا، وفيدون معا على حوالي 40% من ”لوك أويل“، التي نمت لتصبح ثاني أكبر شركة نفطية في روسيا.

وفي الشهر الماضي، في آخر ظهور علني له قبل استقالته، دعا فيدون روسيا إلى خفض إنتاجها النفطي 20% إلى 30% إلى 7-8 ملايين برميل يوميا للحصول على سعر أفضل وتفادي بيعه بخصم، ورفض كبار مسؤولي الطاقة في موسكو الفكرة.

وفيدون من عشاق كرة القدم ويملك نادي ”سبارتاكن“، أحد أكبر الأندية الروسية لكرة القدم، وقال اليوم الاثنين إنه سيواصل التركيز على النادي بعد الاستقالة من ”لوك أويل“.