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اقتصاد

الإمارات: ملتزمون بسقف إنتاج النفط المرجعي في اتفاق "أوبك+"
تاريخ النشر: 27 يونيو 2022 19:59 GMT
تاريخ التحديث: 27 يونيو 2022 20:45 GMT

الإمارات: ملتزمون بسقف إنتاج النفط المرجعي في اتفاق "أوبك+"

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي يوم الإثنين إن إنتاج بلاده قريب من سقف الإنتاج المرجعي للدولة في اتفاق أوبك+ البالغ 3.168 مليون برميل يوميا. وأضاف

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المصدر: رويترز

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي يوم الإثنين إن إنتاج بلاده قريب من سقف الإنتاج المرجعي للدولة في اتفاق أوبك+ البالغ 3.168 مليون برميل يوميا.

وأضاف المزروعي أن ”التزام الإمارات قائم بهذا السقف إلى نهاية الاتفاقية“.

وكان الإنتاج الإجمالي لأعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائهم بما في ذلك روسيا، وهو التكتل المعروف باسم أوبك+، قد تراجع بواقع 2.695 مليون برميل عن المستويات المستهدفة في مايو/أيار الماضي بعد أن كان أقل بواقع 2.595 مليون برميل يوميا في أبريل/نيسان.

ودفعت العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب الصراع الدائر في أوكرانيا العديد من مستوردي النفط إلى رفض التعامل التجاري مع موسكو، ما تسبب في خصم قياسي على سعر الخام الروسي في المعاملات الفورية مقارنة بالخامات الأخرى.

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