الجزائر.. "سوناطراك" تعلن عن كشف غازي جديد

أعلنت شركة الطاقة الجزائرية المملوكة للدولة ”سوناطراك“، اليوم الاثنين، عن كشف جديد في حاسي الرمل، أكبر حقل للغاز في الجزائر، تتراوح طاقته الأولية التقديرية بين 100 مليار و340 مليار متر مكعب من مكثفات الغاز.

وأضافت ”سوناطراك“ في بيان: ”يجري العمل على إنتاج مستعجل يُقدر بحوالي 10 ملايين متر مكعب يوميا اعتبارا من نوفمبر (تشرين الثاني) 2022“.

ووصل إنتاج الجزائر من الغاز العام الماضي إلى مستوى قياسي عند 103 مليارات متر مكعب، وبلغت الصادرات 54 مليار متر مكعب، بحسب أرقام ”سوناطراك“.

ومن المتوقع أن ترتفع الصادرات إلى إيطاليا، التي بلغت 21.2 مليار متر مكعب العام الماضي، تدريجيا بتسعة مليارات متر مكعب أخرى سنويا بعد توقيع البلدين اتفاقية في أبريل/نيسان الماضي.

وتزايد دور الجزائر كمورد رئيس للغاز إلى إيطاليا وإسبانيا ودول أخرى في جنوب أوروبا هذ العام، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وفرض أوروبا عقوبات كبحت تدفقات الغاز الروسي إلى القارة.

وساهم ارتفاع الطلب على إمدادات الطاقة في تحسن المالية العامة للجزائر بعد سنوات من تراجع مبيعات النفط قلصت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.