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اقتصاد

مع نفاد الإمدادات.. سريلانكا تعلق بيع الوقود لأسبوعين
تاريخ النشر: 27 يونيو 2022 16:55 GMT
تاريخ التحديث: 27 يونيو 2022 17:25 GMT

مع نفاد الإمدادات.. سريلانكا تعلق بيع الوقود لأسبوعين

أعلنت سريلانكا التي تعاني من ضائقة مالية حادة تعليق بيع الوقود لأسبوعين باستثناء الكميات الموجهة للخدمات الأساسية، وناشدت اليوم الإثنين القطاع الخاص لإقرار

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المصدر: فريق التحرير

أعلنت سريلانكا التي تعاني من ضائقة مالية حادة تعليق بيع الوقود لأسبوعين باستثناء الكميات الموجهة للخدمات الأساسية، وناشدت اليوم الإثنين القطاع الخاص لإقرار العمل من المنزل مع نفاد الإمدادات، وفق ما نقلته وكالة ”فرانس برس“.

وقال المتحدث باسم الحكومة باندولا غوناوردانا: ”اعتبارًا من منتصف ليل اليوم (الإثنين)، لن يتم بيع أي وقود باستثناء الكميات الموجهة للخدمات الأساسية مثل القطاع الصحي، لأننا نريد الحفاظ على احتياطياتنا الشحيحة“.

وتواجه سريلانكا نقصا خطيرا في النقد الأجنبي لتمويل حتى أهم وارداتها، بما في ذلك المواد الغذائية والوقود والأدوية، وتسعى لاستقطاب مساعدات دولية.

والأسبوع الماضي، أغلقت الحكومة المؤسسات الحكومية غير الأساسية إلى جانب المدارس لمدة أسبوعين بسبب أزمة الطاقة، حسب الوكالة الفرنسية.

وأبلغت مستشفيات عدة في جميع أنحاء البلاد عن انخفاض حاد في حضور الطواقم الطبية بسبب نقص الوقود.

ونبه رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينغ البرلمان الأربعاء الى أن الدولة الواقعة جنوب آسيا التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة ستظل تواجه صعوبات لبضعة أشهر أخرى، وحض الناس على استخدام الوقود باعتدال.

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