المجر: لن نفاوض على أي حظر لواردات الغاز الروسي

قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو في تسجيل مصور بُث على صفحته الرسمية على فيسبوك اليوم الإثنين إن المجر ليست على استعداد للتفاوض حول أي حظر محتمل على واردات الغاز من روسيا لأن ذلك سيقوض الاقتصاد المجري.

وقبيل اجتماع لوزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي، قال سيارتو أيضا إن أي مشاركة في منصة مشتركة لشراء الغاز في الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون ”على أساس طوعي“.

وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، قال الجمعة، إن حظر الاتحاد الأوروبي لواردات الغاز الروسية، سيدمر الاقتصاد الأوروبي الذي يعاني بالفعل من ارتفاع التضخم بسبب زيادة أسعار الطاقة.

وأضاف أوربان في تصريحات للإذاعة العامة، أنه ”بدون السيطرة على أسعار الوقود وبعض الأغذية الأساسية والطاقة، فإن التضخم في المجر الذي ارتفع إلى 7ر10% في أيار سيصل إلى ما بين 15و 16%“، مؤكدا أنه ”مقتنع أن بلاده وأوروبا ستدفع ثمن العقوبات المفروضة على روسيا، وأنه يرى مستقبل بلاده مع الاتحاد الأوروبي“، مشيراً إلى أنه ”لا مشكلة لدى المجر بدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل“.

من ناحيته، أعلن مدير مكتب رئيس الوزراء المجري، غيرجيلي غياش، أن ”اقتصاد الاتحاد الأوروبي سيواجه مشاكل إذا فرض حظرًا على الغاز الروسي، لذلك يمكن للمرء أن يثق بالمنطق السليم في هذا الأمر مؤقتًا على الأقل“.