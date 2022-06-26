اليونان تسمح لسفينة روسية تحمل نفطاً إيرانياً باستئناف الرحلة

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت شرطة الموانئ اليونانية، اليوم الأحد، أنّ الناقلة الروسية التي تحمل نفطاً إيرانياً والتي تمّ احتجازها في اليونان منتصف نيسان/أبريل بناءً على طلب القضاء الأمريكي، ستكون قادرة على استئناف ملاحتها.

واحتجزت السلطات اليونانية في 19 نيسان/ أبريل قبالة جزيرة ايفيا، ناقلة النفط الروسية ”بيغاس“ التي أعيدت تسميتها بعد أيام بـ ”لانا“، بسبب العقوبات الأوروبية المرتبطة بالحرب على أوكرانيا.

وأفادت المعلومات في ذلك الحين، أنّ الناقلة تحمل 115 ألف طن من النفط الإيراني.

وكان من المقرّر نقل النفط إلى الولايات المتحدة بناء على طلب القضاء الأمريكي.

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على إيران تؤثر بشكل خاص على صادرات النفط.

واحتجّت طهران بشدة على هذا القرار، مطالبة منظمة البحار الدولية بالتدخل لدى الحكومة اليونانية.

وأمرت المحكمة الإقليمية اليونانية في التاسع من حزيران/ يونيو، بإعادة النفط الذي جرى الاستحواذ عليه، إلى إيران. ولكن بعد أيام عدة منع قرار قضائي جديد بشكل مؤقت مغادرة الناقلة بناء على طلب شركة قاطرات يونانية طالبت بأموالها في مقابل تقديم خدمات معيّنة.

وأشارت شرطة الموانئ اليونانية إلى أنّ الناقلة التي كانت موجودة في ميناء كاريستوس في جنوب جزيرة ايفيا، توجّهت اليوم الأحد إلى ميناء بيرايوس، حيث سيُستدعى القبطان والشركة في الساعات المقبلة لتقديم شهادات الصلاحية للإبحار.

وأوضح مصدر دبلوماسي أنّه تمّ سداد الديون لشركة القاطرات.

وأضاف المصدر أن أثينا تأمل أن تفرج طهران سريعاً عن ناقلتي النفط اليونانيتين اللتين كانت قد احتجزتهما.