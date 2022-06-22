النفط يتراجع نحو 5 دولارات مع دعوة بايدن لخفض ضرائب الوقود

تراجعت أسعار النفط الأربعاء، بشكل حاد، وسط مساع من الرئيس الأمريكي جو بايدن لخفض الضرائب على الوقود بهدف تقليل التكلفة التي يتكبدها السائقون، في ظل توتر العلاقة بين البيت الأبيض وقطاع النفط الأمريكي.

وبحلول الساعة الـ0918 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 4.65 دولار أو 4.1% إلى 110 دولارات للبرميل بينما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.08 دولار أو 4.6% إلى 104.44 دولار للبرميل.

وفي وقت سابق من الجلسة، خسر الخامان ما يزيد على ستة دولارات لكل منهما لتصل لأدنى مستوى منذ الـ12 من أيار/ مايو، والـ19 من الشهر ذاته على الترتيب.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، إن من المتوقع أن يطلب بايدن من الكونغرس الأربعاء الموافقة على تعليق لمدة ثلاثة أشهر لضريبة اتحادية على البنزين قدرها 18.4 سنت للجالون وأن يدعو الولايات في بلاده لتعليق الضرائب التي تفرضها على الوقود.

وعبر نواب من الحزبين في الولايات المتحدة عن معارضتهم لتعليق الضريبة الاتحادية على الوقود.

ومن المتوقع أن يدلي بايدن بهذا الإعلان في الساعة الـ1800 بتوقيت غرينتش.

وطلب البيت الأبيض من الرؤساء التنفيذيين لسبع شركات نفطية كبرى خضور اجتماع هذا الأسبوع لمناقشة سبل زيادة الطاقة الإنتاجية وخفض أسعار الوقود بنحو خمسة دولارات للجالون مع تحقيق تلك الشركات لأرباح قياسية.

وأشارت شركتا فيتول وإكسون موبيل العملاقتان هذا الأسبوع إلى أن التوقعات لا تزال تشير إلى أن الإمدادات العالمية يتوقع أن تتخلف عن نمو الطلب.

كما قالت الوكالة الدولية للطاقة اليوم الأربعاء إن الاستثمارات البالغ قدرها 2.4 تريليون دولار والمقرر ضخها في قطاع الطاقة هذا العام تشمل إنفاقا قياسيا على مصادر الطاقة المتجددة لكنها ستعجز عن سد الفجوة في الإمدادات وعن مواجهة التغير المناخي.

وأظهرت بيانات حكومية الثلاثاء أن الطاقة التكريرية في الولايات المتحدة تراجعت في 2021 للعام الثاني على التوالي.