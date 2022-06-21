بسبب العقوبات على روسيا.. السويد تطلق أول إنذار حول إمدادات الغاز

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أصدرت وكالة الطاقة السويدية، اليوم الثلاثاء، أول إنذار بشأن إمداداتها من الغاز، قلقا منها إزاء أثر العقوبات ضد روسيا، على غرار ما فعلت الدنمارك، الاثنين.

وقالت في بيان إن ”السويد والدنمارك لديهما سوق غاز مشترك“، ولذلك قررت وكالة الطاقة السويدية ”أن تحذو حذو الدنمارك“.

ومنذ عدة سنوات، وضع الاتحاد الأوروبي نظاما للمساعدة المتبادلة للدول التي تواجه صعوبات من حيث إمدادات الغاز، وهي مقسمة إلى ثلاثة مستويات: ”الإنذار المبكر“، و“الإنذار“ و“الطوارئ“.

ويوم الاثنين، قامت وكالة الطاقة الدنماركية بتفعيل الانتقال إلى مستوى الإنذار الأول، متحدثة عن ”وضع خطير“ ”تفاقم بسبب انخفاض الإمدادات“، محددة في الوقت نفسه أن مخزون الغاز الدنماركي ممتلئ ”بنحو 75%“.

ويتيح نظام الإنذار الأوروبي الاستفادة من مساعدة دولة عضو أخرى في الاتحاد الأوروبي، ولكن أيضا بدء تقنين الإمدادات.

لكن الوكالة السويدية أكدت أن ”وضع إمدادات الغاز في السويد لا يزال متينا“، والاحتياطي في السويد والدنمارك وأوروبا ”يتم إمداده بشكل جيد قبل الخريف“.

وفي نهاية مايو/ أيار الماضي، أعلنت شركة الطاقة الدنماركية أورستد أيضا أنه سيتم تعليق تسليم الغاز الروسي إلى الدنمارك اعتبارا من 1 يونيو/ حزيران بعد أن رفضت أورستد الدفع بالروبل.

وأعلنت هولندا كذلك، الاثنين، رفع قيود مفروضة على توليد الطاقة بالفحم بعد يوم على إعلان ألمانيا والنمسا أيضا زيادة استخدام الوقود.