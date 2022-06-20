مصر توقع مذكرة تفاهم مع "شيفرون" الأمريكية بشأن غاز شرق المتوسط

وقعت مصر مذكرة تفاهم مع شركة ”شيفرون إي ميد ميدستريم ليمتد“ العالمية؛ بهدف تطوير البنية التحتية اللازمة لتمكين نقل الغاز المتاح من منطقة شرق المتوسط إلى مصر.

واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مفاوضات يتمكن من خلالها كافة الأطراف من الاتفاق على المشروعات المستقبلية لتوجيه غازات شرق المتوسط من خلال إنشاء إطار عام لاستمرار المناقشات بين الأطراف.

وشهد وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، ورئيس شركة ”شيفرون“ الأمريكية، مايك ويرث، التوقيع على المذكرة بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وشركة ”شيفرون إي ميد ميدستريم ليمتد“، للتعاون في أنشطة نقل واستيراد وإسالة وتصدير غاز شرق المتوسط عبر مصر.

ووفقًا للاتفاق، ستتشارك الشركتان في نفس الأهداف، حيث سيقوم الطرفان بتقييم الفرص المحتملة لنقل الغاز المتاح في شرق المتوسط لمصر، لتعظيم قيمته عن طريق إسالته ليتم إعادة تصديره وبيعه بحيث يكون ذا جدوى اقتصادية لكلا الطرفين بما في ذلك إجراء أي دراسة ضرورية لإنتاج غاز طبيعي مسال منخفض الكربون.

وتشارك ”شيفرون“ باستثماراتها في البحث عن الغاز في غرب البحر المتوسط في مناطق شمال سيدي براني ونرجس وشمال الضبعة، وفي قطاع 1 بالبحر الأحمر الذي فازت به بأول مزايدة طرحتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتنمية واستغلال البترول والغاز بمناطق البحر الأحمر، بالإضافة إلى نشاط تسويق الزيوت عالية الجودة.