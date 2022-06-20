"كونوكو فيليبس" الأمريكية ثالث شركاء أكبر حقل للغاز في العالم بقطر

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أصبحت ”كونوكو فيليبس“، الإثنين، أول شركة طاقة أمريكية عملاقة تنضم إلى مشروع قطري لتطوير أكبر حقل للغاز في العالم، بعد ”توتال إنرجيز“ الفرنسية و“إيني“ الإيطالية، في مشروع يجتذب كبار الأطراف في هذا القطاع الباحثين عن إمدادات جديدة.

وقال وزير الطاقة سعد شريدة الكعبي في مؤتمر صحفي في الدوحة، إن حصة ”كونوكو فيليبس“ من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي تبلغ 3.1 بالمئة، وهي نصف حصة الشركة الفرنسية وحصة الشركة الإيطالية نفسها.

ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة، لكن شركة ”توتال إنرجيز“ قالت في وقت سابق، إن كلفة حصتها بلغت ملياري دولار.

ويتضمن مشروع حقل الشمال الشرقي توسعة حقل الشمال البحري، وهو أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، وتشترك فيه قطر مع إيران. وتشير التقديرات إلى أن قيمة المشروع تبلغ نحو 28 مليار دولار.

ويضم حقل الشمال نحو 10 بالمئة من احتياطات الغاز الطبيعي المعروفة في العالم، بحسب تقديرات شركة قطر للطاقة.

وتمتد الاحتياطات تحت مياه الخليج حتى الأراضي الإيرانية، لكنّ العقوبات الدولية تعرقل مساعي الجمهورية الإسلامية لاستغلال حصتها في حقل جنوب فارس للغاز.

ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج من المشروع في 2026، وسيساعد قطر على زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن سنويا.

وتسبّب الغزو الروسي لأوكرانيا في مضاعفة الجهود حول العالم لتطوير مصادر جديدة للطاقة، في وقت تحاول الدول الغربية تقليل اعتمادها على روسيا.

ومدة المشروع المشترك بين ”كونوكو فيليبس“ وشركة قطر للطاقة المملوكة للدولة 27 عامًا، لكن الكعبي قال إنه يتوقع أن يستمر الإنتاج من حقل الشمال لأكثر من 50 عاما.

وأشاد رئيس الشركة الأمريكية رايان لانس بالصفقة، قائلا إنها ستكون ”الأفضل في العالم“.

ومن المتوقع أن تعلن قطر عن مزيد من الشركاء في الأيام المقبلة، علمًا أن شركات الطاقة الحكومية الصينية قد تكون من بين الشركاء الجدد.

وأكد الكعبي أن السعر المدفوع و“الكفاءة“ والقدرة على إتاحة الوصول إلى أسواق جديدة، كانت العناصر الأساسية التي حددت اختيار الشركات.