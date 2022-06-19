العراق يقرر الاستحواذ على حصة "إكسون" في حقل "غرب القرنة 1"

قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، يوم الأحد، إن شركة نفط البصرة ستشتري حصة شركة ”إكسون موبيل“ الأمريكية في حقل ”غرب القرنة 1“ النفطي، الواقع جنوب البلاد.

وجاءت تصريحات الوزير عبد الجبار للصحفيين خلال حفل أقيم في العاصمة بغداد كشف فيه أنه تم اتخاذ قرار استثماري نهائي للاستحواذ على حصة شركة ”إكسون موبيل“ في الحقل، بحسب ما ذكرته وكالة ”بلومبيرغ“ الاقتصادية الأمريكية.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن ”العراق انخرط في محادثات مع شركة النفط الأمريكية العملاقة منذ عدة أشهر بهدف الاستحواذ على حصتها في حقل (غرب القرنة 1)“.

وكانت شركة ”إكسون موبيل“، قد أبرمت اتفاقية لبيع حصتها البالغة 32.7٪ في حقل ”غرب القرنة 1“ لشركتي ”بتروتشاينا“ و“ Cnooc Ltd“ الصينيتين، وذلك، في شهر كانون الثاني/يناير من العام الماضي.

لكن الشركة فشلت في الحصول على دعم الحكومة العراقية للصفقة، حيث إن وزارة النفط العراقية بدأت في ذلك الوقت مناقشات معها حول صفقة محتملة.

وفي سياق آخر، قال الوزير العراقي عبد الجبار إن شركة ”توتال إنيرجي“ ستبدأ العمل في مشاريع النفط والطاقة الشمسية، التي وافقت سابقًا على تطويرها، بحلول نهاية شهر تموز/يوليو المُقبل.

وكان من المقرر أن يبدأ العمل في تلك المشاريع، العام الماضي، لكن بعض الأمور المالية أخرت التنفيذ.

وأشار الوزير العراقي إلى أن بلاده ”تهدف إلى تصدير 3.8 مليون برميل يوميًا من الخام، في شهر حزيران/يونيو الجاري، من جميع المناطق بما في ذلك إقليم كردستان، ويريد شحن 3.85 مليون برميل يوميًا في شهر تموز/يوليو المُقبل“.

وأكد إحسان عبد الجبار أن العراق ”ملتزم بنسبة 100٪“ بحصته من الإنتاج المتفق عليها مع أوبك“.

ويُسمح الاتفاق للعراق بإنتاج 4.51 مليون برميل يوميًا، خلال شهر حزيران/يونيو الجاري، و4.58 مليون برميل، في شهر تموز/يوليو المُقبل، وفق الوزير.

والعراق ثاني أكبر منتج في منظمة ”أوبك“، ويسهم النفط بما لا يقل عن 95 % من دخله.

وكان انهيار الطلب وأسعار النفط جراء جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) خلال العامين 2020 و2021، ألحق ضررًا شديدًا بالعراق.

لكن التعافي الحاصل بعد ذلك دفع ”أوبك“ وحلفاءها إلى الاتفاق على زيادة الإنتاج، اعتبارًا من أيار/ مايو من العام الماضي.