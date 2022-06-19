مع ارتفاع أسعار البنزين.. أفضل 5 سيارات "SUV" توفيرا للوقود في الإمارات

مع ارتفاع أسعار البنزين على مستوى العالم جراء الحرب الروسية الأوكرانية، يبحث السائقون في دولة الإمارات عن سيارات الـ“SUV“ الأكثر كفاءة واقتصاداً في استهلاك الوقود، في حين أن بعض السائقين أداروا ظهورهم للبنزين واختاروا الكهرباء.

ويكلف سعر لتر بنزين ”سوبر 98″ و“اسبيشيال 98″ في الإمارات 4.15 درهم (1.13 دولار) و4.03 درهم على التوالي، فيما يكلف سعر لتر الديزل أيضًا 4.14 درهم و 3.96 درهم لـ“E-plus“.

وذكر موقع ”ذا ناشيونال“ الإماراتي باللغة الإنجليزية، أن أحدث المحركات والتكنولوجيا المتطورة التي تجبر الشركات المصنعة على خفض إنتاجها من ثاني أكسيد الكربون، تزيد من ثمن السيارات بشكل كبير، إلا أن هناك خيارات عدة لسيارات الـ“SUV“ و“الكروس أوفر“ الموفرة للوقود وصديقة للأسر في الإمارات.

تويوتا ”C-HR هايبرد“

وأوضح موقع“ذا ناشيونال“، أن مراجعي السيارات في جميع أنحاء العالم يجادلون بأن التحول إلى سيارة ”Toyota C-HR“ الهجينة يحقق أرباحًا كبيرة من حيث الاقتصاد في استهلاك الوقود.

وكانت السيارة متوفرة في بداية طرحها بمحركات بنزين فقط، لكنها تحولت بعد ذلك إلى فئة السيارات الهجينة، مما يساعد على خفض تكاليف الوقود للمالكين.

وتأتي السيارة الآن مع محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1.8 لتر، وتحتوي السيارة أيضًا على محرك كهربائي صغير متصل بالمحرك الرئيسي.

وأوضح الموقع الإخباري، أن محرك الدفع الأمامي للسيارة يوفر 24 كيلومترًا لكل لتر، وتحتوي السيارة على شاشة للطاقة أيضًا توضح للسائق بالضبط كيف يتم إنتاج الطاقة؛ إما عن طريق محرك الاحتراق التقليدي أو المحرك الكهربائي أو مزيج بينهما.

وتتوفر السيارة في الإمارات بسعر يقدر بحوالي 87000 درهم (23.7 ألف دولار).

”فورد بوما إيكوبوست“

تشتمل سيارة ”فورد بوما إيكوبوست“ (Ford Puma EcoBoost) على تقنية هجينة لكن لا يمكنها العمل بالطاقة الكهربائية فقط. وبدلاً من ذلك، يدعم المحرك الكهربائي محرك البنزين عند الحاجة، مما يوفر طاقة إضافية وتسارعًا أفضل بنسبة تصل إلى 20%.

ويستخدم المحرك تقنية الكبح المتجددة لإعادة شحن البطارية، مما يساعد على زيادة الاقتصاد في استهلاك الوقود في السيارة. ويبلغ الحد الأقصى للمسافة التي تقطعها السيارة بلتر بنزين واحد حوالي 23 كيلومتراً.

وتتوفر السيارة في الإمارات بسعر 115000 درهم (31 ألف دولار).

ميتسوبيشي أوتلاندر PHEV

بصفتها سيارة كهربائية هجينة تعمل بالكهرباء، فيمكن للسائقين زيادة شحن بطارية السيارة باستخدام سلك كهربائي موصول إما بمحطة شحن منزلية بطيئة أو بمحطة شحن عالية الطاقة.

وذكر موقع ”ذا ناشيونال“ أنه مع القدرة على تعبئة 43 لترًا من الوقود، فإن الاقتصاد في استهلاك الوقود لمحرك البنزين رباعي الأسطوانات سعة 2.4 لتر هو ما يجعل السيارة تبرز، في ظل ارتفاع أسعار الوقود.

وتقطع السيارة مسافة 50 كيلومتراً بلتر بنزين واحد.

وتتوفر السيارة في الإمارات بسعر يتراوح بين 140 إلى 150 ألف درهم للنسخة الهجينة، وحوالي 79 ألفا لنسخة البنزين فقط.

كيا نيرو

ذكر الموقع الإخباري أن سيارة ”كيا نيرو“ تأتي مزودة ببطارية ليثيوم أيون بوليمر تعمل جنبًا إلى جنب مع محرك كهربائي مغناطيسي دائم ومحرك بنزين تقليدي بسعة 1.6 لتر ذو أربع أسطوانات.

وعند إقران المحركين ببعضهما البعض، يمكن للسيارة الانتقال من 0 إلى 100 كم/ساعة في حوالي 11 ثانية.

وأشار الموقع، إلى أن السيارة تعد اقتصادية أيضاً في استهلاك الوقود، حيث يمكنها قطع مسافة تصل لـ23 كيلومتراً لكل لتر.

وتتوفر السيارة في الإمارات بسعر 95 ألف درهم (25.8 ألف دولار).

تويوتا كورولا كروس

”تويوتا كورولا كروس“ هي سيارة من طراز ”SUV“ كروس أوفر، تأتي مع محرك هجين بسعة 2 لتر يجلب مزيجًا من القوة وانبعاثات منخفضة من ثاني أكسيد الكربون.

وذكر ”ذا ناشيونال“ أنه على الرغم من أن السائق ربما لا يمكنه أن يشعر بالراحة في القيادة مثل السيارات المذكورة سابقاً، إلا أن السيارة تتميز بكفاءة عالية في استهلاك الوقود. وعند تجهيزها بنظام دفع أمامي، يمكن للسيارة السفر لمسافة 14 كيلومترًا لكل لتر.

وأشار الموقع الإخباري، إلى أن سيارة ”كورولا كروس“ هي الطراز الأول على مستوى العالم الذي يستخدم النظام الكهربائي الهجين بالكامل للجيل الخامس الجديد من العلامة التجارية.

وتزعم ”تويوتا“ أن مجموعة نقل الحركة في السيارة الجديدة توفر المزيد من ”عزم الدوران والطاقة الكهربائية، وزيادة الكفاءة وزيادة متعة القيادة“.

ويبدأ سعر السيارة من حوالي 110 ألف درهم (30 ألف دولار).