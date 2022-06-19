بينها العودة للفحم.. ألمانيا تتخذ إجراءات لمواجهة نقص الغاز الروسي

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت ألمانيا، اليوم الأحد، عن اتخاذ إجراءات طارئة لتأمين إمداداتها من الغاز في مواجهة انخفاض الكميات الروسية المسلّمة، بما في ذلك زيادة استخدام الفحم.

وقالت وزارة الاقتصاد في بيان: ”بهدف تقليل استهلاك الغاز، يجب استخدام كميات أقل من الغاز لتوليد الكهرباء. وبالتالي، سيتعين استخدام محطات الطاقة العاملة بالفحم بشكل أكبر“.

وتأتي هذه الخطوة ردا من الحكومة الألمانية على إعلانات شركة ”غازبروم“ الروسية خفضا في شحنات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم، على خلفية المواجهة بين الدول الغربية وروسيا في سياق الحرب في أوكرانيا.

ويعد هذا القرار بمثابة تحول في مسار هذه الحكومة الائتلافية التي تضم عددا كبيرا من المدافعين عن البيئة، والتي تعهدت التخلص التدريجي من الفحم بحلول العام 2030.

وعلّق وزير الاقتصاد روبرت هابيك في بيان، ”إنه أمر مرير لكن من الضروري تقليل استهلاك الغاز“.

وتشمل حزمة الإجراءات التي أعلنت الأحد، نظام ”مزاد“ لبيع الغاز للصناعيين، ما سيسمح، وفقا لبرلين، بخفض الاستهلاك في قطاع التصنيع الألماني.

كذلك، يفترض تخصيص اعتمادات جديدة من المصرف العام ”ك.ف.دبليو“ لضمان ملء خزانات الغاز في البلاد التي فيها حاليا 56 % من سعتها القصوى.

ولخص هابيك الوضع قائلا ”أمن الإمدادات مضمون“ لكن ”الوضع حساس“.

في السياق ذاته، كان قد أكد كلاوديو ديسكالزي رئيس مجموعة النفط والغاز الإيطالية ”إيني“، أن بلاده ليست مستعدة للتخلي الفوري عن إمدادات الغاز من روسيا.

وقال في تصريح لصحيفة ”لا ريبوبليكا“: ”المعروض حاليا من الغاز من السوق الخارجية يتجاوز الطلب، وإذا توقفت الإمدادات الروسية الآن، فلن نتأثر“.

وأضاف: ”سنبدأ في الاستعداد في فصلي الخريف والشتاء المقبلين ونحتاج إلى الانتهاء من جميع الاتفاقات المبرمة خلال الأشهر الأربعة إلى الخمسة الماضية“.

وتابع: ”خزانات الغاز في إيطاليا في الوقت الحاضر ممتلئة بنسبة 54%، وبحلول أكتوبر المقبل يجب أن تكون عند مستوى 70-80%، وهو ما سيسهله مضاعفة الإمدادات من الجزائر“.

وأعرب ديسكالزي عن أن ”الإجراءات الحاسمة التي تتخذها الحكومة الآن، ستمكن إيطاليا من الصمود في فصل الشتاء“، مشيرا إلى أنه ”في ظل السيناريو الأسوأ، يتعين على إيطاليا استجرار الغاز من الدول الأخرى“.