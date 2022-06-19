بعد تأسيس حكومة كردستان شركتي نفط.. تصاعد الخلاف بين بغداد وأربيل

تصاعدت حدة الخلاف بشأن إدارة الحقول النفطية بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد، وصولا إلى إعلان الإقليم العمل على تأسيس شركتين لإنتاج وتسويق النفط والغاز، في خطوة تمثل إدارة مستقلة عن بغداد لوارداتها النفطية.

ويعد ملف النفط والغاز في الإقليم من الملفات المعقدة مع حكومة بغداد، حيث قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أخيرا برفض قانون ”النفط والغاز“ الخاص بالإقليم.

واعتبرت المحكمة أن قرار حكومة الإقليم ”غير دستوري“، وألزمتها بتسليم نفطها إلى حكومة بغداد المركزية، إلا أن حكومة الإقليم أعلنت رفضها تطبيق قرار المحكمة الذي يمنعها من التحكم بمواردها النفطية.

ومنذ ذلك الحين، تحاول وزارة النفط الاتحادية السيطرة على إيرادات الإقليم، وشمل ذلك استدعاء سبع شركات تعمل هناك إلى محكمة تجارية في 19 مايو/ أيار الماضي.

ويعزو مراقبون تفاقم الخلاف بين بغداد وأربيل إلى عدم إقرار قانون النفط والغاز لعام 2007، رغم الأجواء الإيجابية في العلاقات التي كانت تشهدها البلاد حينها، فلم يكن تنظيم داعش المتشدد قد ظهر بعد، كما لم تكن الخلافات داخل ”البيوتات“ الشيعية والكردية والسنية طافية على السطح كما الآن.

في هذا الشأن، قال المحلل السياسي، حسين الجاف، إن ”الحكومات المتعاقبة تلاعبت بمقدرات معيشة أبناء الإقليم من خلال عدم إرسال الرواتب في أوقاتها أو حتى قطعها نهائيا أو وضع شروط معينة لإرسالها، وهو ما أدى إلى تشنج في العلاقات، وانعكس ذلك على كل الاتفاقات الخاصة بالنفط بين المركز والإقليم“.

وأضاف الجاف لـ“إرم نيوز“، أن ”تلك الخلافات تفاعلت مؤخرا عندما حرك البرلمان العراقي دعوى ضد الإقليم تتعلق بمسألة تصدير النفط والغاز، ومن ثم تصريحات وزير النفط الاتحادي المتشنجة ضد الإقليم“.

ودعا الجاف الحكومة المركزية إلى ”ضرورة تلافي مواضع الخلاف مع الإقليم لتفادي نشوب عداء وسجالات بين أبناء الشعب العراقي، فضلا عن إقرار قانون النفط والغاز في البرلمان العراقي الذي يعد حلا ناجحا في إنهاء هذه الخلافات“.

واتخذت حكومة إقليم كردستان خطوة إلى الأمام عندما أعلنت عن تأسيس شركتين لإدارة ملفي النفط والغاز، ونشرت الحكومة، يوم الجمعة الماضي، تقريرا عن رؤيتها لإدارة ملف النفط.

وبحسب التقرير فإن حكومة الإقليم تعتزم ”تأسيس شركتين للنفط والغاز، ”KROC“ التي تختص باستكشاف وإنتاج ونقل النفط والغاز، وشركة كردستان لتسويق النفط ”KOMO“ التي ستكون متخصصة بتسويق النفط“.

وجاء في التقرير أنه ”يمكن التنسيق بين هاتين الشركتين من جهة، وشركة النفط الوطنية وشركة سومو في المجالات ذات العلاقة من جهة أخرى، وأن يجرى التنسيق بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية لإقليم كردستان“.

واشترط التقرير للقيام بكل ذلك ”ضرورة أن تجرى هيكلة شركة سومو، وتعديل نظامها الداخلي وجعلها مؤسسة اتحادية، تُتخذ فيها القرارات بصورة مشتركة بما يحقق مشاركة حقيقة لإقليم كردستان في تلك الشركة، ولممثل حكومة الإقليم حق النقض بما يتعلق في المسائل الخاصة بإقليم كردستان“.

وانقسمت آراء الأوساط السياسية والشعبية حول تداعيات قرار حكومة إقليم كردستان تأسيس شركتي النفط على المشهد السياسي بشكل عام، في ظل الخلافات المحتدمة، حول تشكيل الحكومة.

ورأى محللون، أن تلك الخطوة التي أعلنت عنها حكومة الإقليم قد تمثل مخرجا من الأزمة، خاصة وأن التحالف الثلاثي بين مقتدى الصدر وبارزاني ومحمد الحلبوسي، لم يعد موجودا بعد استقالة النواب الصدريين، مما يرسم خريطة جديدة للتحالفات بين الشيعة والكرد والسنة، قد يكون ملف النفط في صلب تلك التحالفات، بما يعزز إمكانية الخروج بحل لهذا المأزق.

وفي أول رد رسمي على مساعي الإقليم لتأسيس شركتين لإدارة الملف النفطي، قال وزير النفط إحسان عبد الجبار لوكالة ”شفق نيوز“ المحلية الأحد، إن ”الوزارة ستدرس المقترح حال تلقيها إشعارا رسميا من حكومة الإقليم بهذا الصدد“.

وأضاف: ”لم نطلع على أي إشعار رسمي من حكومة الإقليم لغاية الآن حول هذا الموضوع، سنقرأ مقترحاتهم حال ورودها إلينا، ونراها هل هي مطابقة للقانون والدستور ومطابقة لأحكام قانون المحكمة الاتحادية، وهل مطابقة للسلطات والصلاحيات الاتحادية بعد ذلك سيكون لنا موقف رسمي“.