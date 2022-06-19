الإمارات تعلن بدء تحميل الوقود النووي في ثالث محطات براكة

أعلنت السلطات الإماراتية اليوم الأحد، عن بدء تحميل الوقود النووي في ثالث محطات براكة، بعد الحصول على رخصة تشغيل المحطة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

ووفق وكالة أنباء الإمارات ”وام“، بدأت شركة نواة للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية تحميل حزم الوقود النووي في ثالث محطات براكة للطاقة النووية السلمية وفق جميع المتطلبات الرقابية المحلية وأعلى المعايير العالمية.

وقالت الوكالة إن ”بدء تحميل الوقود بعد صدور رخصة تشغيل المحطة الثالثة وانضمامها إلى المحطتين الأولى والثانية في المرحلة التشغيلية، يعد إنجازا جديدا يبرز حجم التقدم الكبير والمتواصل في مسيرة تطوير قطاع الطاقة النووية كمصدر إستراتيجي للكهرباء الوفيرة والصديقة للبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمساهمة الكبيرة في مسيرة التحول الجارية في قطاع الطاقة وتعزيز أمنها“.

ونقلت عن محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، قوله ”مع بدء تحميل الوقود النووي في ثالث محطات براكة للطاقة النووية السلمية بعد الحصول على رخصة التشغيل، نتطلع إلى انضمام المحطة الثالثة للمحطتين الأولى والثانية في إنتاج الكهرباء الموثوقة خلال الأشهر المقبلة“.

وأضاف ”من خلال هذا الإنجاز الخاص بالمحطة الثالثة، نواصل تقديم حل عملي لظاهرة التغير المناخي، وتعزيز جهود خفض البصمة الكربونية على نطاق واسع في دولة الإمارات العربية المتحدة، جنبًا إلى جنب مع دعم النمو الاقتصادي، والمساهمة بشكل محوري في تحقيق أهداف مبادرة الدولة الإستراتيجية للحياد المناخي بحلول 2050“.

وقال المهندس علي الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة نواة للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة إن الحصول على رخصة تشغيل المحطة الثالثة في براكة يأتي في إطار أكثر من 520 مراجعة دقيقة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، 120 منها للمحطة الثالثة، إذ شملت هذه المراجعات كل العمليات لضمان التشغيل وفق المتطلبات الرقابية المحلية.

وعند تشغيلها على نحو تجاري خلال الأشهر المقبلة، ستضيف المحطة الثالثة في براكة 1400 ميغاواط من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية لشبكة كهرباء دولة الإمارات أسوة بالمحطتين الأولى والثانية؛ ما يعزز جهود الدولة لتحقيق أهدافها بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050.

وأصبحت محطات براكة أول مشروع للطاقة النووية السلمية متعدد المحطات في مرحلة التشغيل في العالم العربي، وهي من أهم ركائز التنمية المستدامة في دولة الإمارات، وتوفر وظائف مجزية إلى جانب دعم نمو قطاعات صناعية جديدة. كما توفر محطات براكة فوائد بيئية كبيرة للدولة حاليّا وعلى مدى الأعوام الستين المقبلة وما بعدها، من خلال تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة، إذ ستحد المحطات الأربع عند تشغيلها بشكل تجاري سنويّا من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية المسبب الرئيس للتغير المناخي.

وتعد محطات براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، واحدة من أكبر محطات الطاقة النووية في العالم، وتضم أربعة مفاعلات من التصميم المتقدم APR-1400 . ووصلت المحطة الرابعة إلى المرحلة النهائية من العمليات الإنشائية.