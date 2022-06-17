مصادر: شركات صينية في محادثات متقدمة مع قطر للاستثمار في حقول غاز

قالت ثلاثة مصادر مطلعة، إن شركات نفط وطنية كبرى في الصين تجري محادثات في مرحلة متقدمة مع قطر من أجل الاستثمار في توسعة حقل الشمال الشرقي في أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم، وشراء الغاز بموجب عقود طويلة الأجل.

وستكون هذه أول شراكة من نوعها بين البلدين، أكبر مستهلك وأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، مع سعي الدولة المصدرة للطاقة في الشرق الأوسط لتوسيع قاعدة عملائها الآسيويين.

وكانت شركات الطاقة العالمية عادة هي المستثمر الرئيسي في صناعة الغاز في قطر.

وقالت المصادر المطلعة على المناقشات لـ“رويترز“، إن من المتوقع أن تستثمر كل من شركتي ”سي.إن.بي.سي“ و“سينوبك“ اللتين تسيطر عليهما الدولة بحصة 5% في خطي تصدير منفصلين، في إطار مشروع توسعة حقل الشمال، الذي تقدر تكلفته بحوالي 30 مليار دولار.

وقال أحد المصادر، وهو مسؤول كبير في القطاع في بكين، إن ”المشاركة، حتى ولو بحصة صغيرة، ستمنح الصينيين الوصول المباشر إلى المشروع الذي يشهد مشاركة عالمية بدرجة كبيرة، وتعلم خبرات إدارية وتشغيلية“.

وتشمل توسعة حقل الشمال 6 خطوط إنتاج للغاز الطبيعي المسال ستزيد قدرة الإسالة في قطر من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027، مما يعزز مكانتها كأكبر منتج في العالم.

وقالت المصادر، إن قطر تعامل كل خط تصدير كمشروع مشترك واحد، وسوف تستثمر كل من ”سي.إن.بي.سي“ و“سينوبك“ في خط منفصل.

وامتنعت ”سينوبك“ عن التعليق، بينما قال ممثل لشركة ”سي.إن.بي.سي“ إنه ليس لديه معلومات.

وقبل أيام قال الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة خلال مراسم توقيع مع شركة ”توتال إنرجيز“، إن قطر للطاقة ستعلن عن مزيد من الشركاء في الأيام المقبلة لتوسعة شرق حقل الشمال للغاز، وهو جزء من أكبر مشروع في العالم للغاز الطبيعي المسال، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“ آنذاك.

وتتشارك الدولة الخليجية مع شركات طاقة عالمية في المرحلة الأولى والأكبر من مشروع التوسعة، الذي تبلغ تكلفته نحو 30 مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي سعد الكعبي، والذي يشغل كذلك منصب وزير الدولة لشؤون الطاقة، إن ”التوقيعات التالية ستعلن في المستقبل القريب ربما بحلول نهاية الأسبوع المقبل“.