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اقتصاد

نائب رئيس الوزراء الروسي يقول لا حاجة لأن تخفض بلاده إنتاجها من النفط‎‎
تاريخ النشر: 16 يونيو 2022 17:01 GMT
تاريخ التحديث: 16 يونيو 2022 18:10 GMT

نائب رئيس الوزراء الروسي يقول لا حاجة لأن تخفض بلاده إنتاجها من النفط‎‎

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك لقناة آر.بي.سي، اليوم الخميس، إن بلاده ليست بحاجة إلى خفض إنتاجها النفطي بسبب الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي. وكان

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المصدر: رويترز

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك لقناة آر.بي.سي، اليوم الخميس، إن بلاده ليست بحاجة إلى خفض إنتاجها النفطي بسبب الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي.

وكان قد ذكر في وقت سابق أنه يتوقع أن يبلغ إنتاج روسيا السنوي من النفط لعام 2022 نحو 500 مليون طن، انخفاضا من 524 مليونا العام الماضي.

وقال للقناة إنه يرى أن دور مجموعة أوبك+، التي تضم منتجين من بينهم روسيا، يتعزز ردا على ظروف السوق.

وأضاف أن روسيا ليس لديها خطط للتحول إلى نظام (النفط مقابل الروبل) في السداد، مثل النظام المعتمد لصادرات الغاز الروسية.

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