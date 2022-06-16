شمل التعديل الوزاري الذي أقره سلطان عُمان، هيثم بن طارق، اليوم الخميس، تعيين سالم بن ناصر العوفي وزيرًا للطاقة والمعادن خلفًا لحمد بن حمد الرمحي، الذي تولى حقيبة الطاقة في السلطنة لأكثر من عقدين من الزمن.

وأصدر سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد، اليوم الخميس، مجموعة مراسيم سلطانية، تضمن أحدها إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسته.

وحمل التعديل الوزاري تعيين 3 وزراء جدد، فضلًا عن احتفاظ غالبية الوزراء الآخرين بحقائبهم.

من هو سالم العوفي؟

وزير الطاقة العُماني الجديد حاصل على درجة الماجستير من جامعة ”هيريوت وات“ في المملكة المتحدة، العام 1995.

وشغل العوفي منصب وكيل ”وزارة النفط والغاز“، بين ديسمبر/ كانون الأول العام 2013، وأغسطس/ آب العام 2020، وذلك قبل صدور المرسوم السلطاني رقم 96 / 2020 بتعديل مسمى الوزارة إلى وزارة الطاقة والمعادن، وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي.

واستمر ”العوفي“ في منصبه بعد تعديل المسمى الوزارة إلى وزارة الطاقة والمعادن، حيث أصبح رسميًا وكيل وزارة الطاقة والمعادن، في 18 أغسطس/ آب العام 2020.

وتولى ”العوفي“ منصب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمياه “ديم”، بالإضافة إلى عضويته في مجلس إدارة “شركة تنمية نفط عُمان”.

وأُسند للعوفي منصب الرئيس التنفيذي في “الهيئة العامة للطيران المدني” بين عامي 2012 و2013، وعمل مديرًا للقطاع الشمالي في “شركة تنمية نفط عُمان” بين عامي 2010 و2012، ونائب الرئيس لإنتاج الشمالية في “شركة شل – كندا” بين عامي 2008 و2010.

ويعد قطاع الطاقة والمعادن واحدًا من أهم القطاعات الصناعية التي تلعب دورًا بارزًا في تعزيز الاقتصاد الوطني في سلطنة عُمان.

وتعد وزارة الطاقة والمعادن المخولة بوضع السياسات والخطط المتعلقة بالاستثمار في مجال النفط والغاز، والإشراف على كافة النشاطات المتعلقة بالبحث والتنقيب وغير ذلك من المسؤوليات.

وفي مجال المعادن، أنشأت الهيئة العامة للتعدين بموجب المرسوم السلطاني رقم 49 على 2014 الصادر في 21 / 9 / 2014، بهدف إعداد إستراتيجية تتضمن الخطط والسياسات الخاصة بالبنية الجيولوجية الأساسية للسلطنة، وتنمية قطاع التعدين، وألغيت الهيئة، العام 2020، ليشرف على قطاع المعادن وزارة الطاقة والمعادن.

وكانت حكومة السلطنة قد رفعت من معدل الإنتاج النفطي عبر خطة طموحة، ما دفعها لزيادة استثماراتها في مجال النفط والغاز بشكل سنوي.