مسؤول: روسيا قد تظل جزءا من أوبك+ بعد 2022

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، إن ”روسيا قد تواصل التعاون في إطار اتفاق إنتاج النفط الخاص بمجموعة أوبك+ بعد 2022“.

وأضاف أن ”التفاصيل المتعلقة بصياغة اتفاق روسيا المستقبلي مع أوبك ستتضح بنهاية العام“.

وذكر في تصريحات في المنتدى الاقتصادي السنوي الروسي في سان بطرسبرج أن ”موسكو ترى أن الوضع الحالي في سوق النفط العالمية متوازن“، مؤكداً أن ”إنتاج النفط الروسي عاد لمستوياته بعد أن حولت الشركات اتجاه الصادرات“.

وأوضح نوفاك للصحفيين: ”في الواقع نقترب من مستويات إنتاج فبراير عندما بلغ 10.2 مليون برميل يوميا، ونعتزم زيادته عن ذلك في يوليو اعتمادا على خطط الشركات“.

وانخفض إنتاج روسيا، ثالث أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والسعودية، بنحو عشرة بالمئة إلى 10.05 مليون برميل يوميا في أبريل / نيسان بالمقارنة مع فبراير شباط بعد أن أجل بعض المشترين أو رفضوا شراء النفط الروسي بسبب العقوبات.

ودفعت العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب الصراع الدائر في أوكرانيا العديد من مستوردي النفط إلى رفض التعامل التجاري مع موسكو، ما تسبب في خصم قياسي على سعر الخام الروسي في المعاملات الفورية بالمقارنة بالخامات الأخرى.

وبدوره، قال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف في مقابلة منفصلة مع صحيفة إزفيستيا، اليوم الخميس إن من المتوقع أن يستقر إنتاج النفط الروسي أو ينخفض قليلا بما بين ثلاثة وخمسة بالمئة هذا العام.

وأضاف أن هدف الاتحاد الأوروبي المتمثل في استبدال الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027 هو تصريح سياسي، إذ ليس من الممكن على الفور أن يستبدل التكتل الغاز والنفط الروسيين نظرا لأنهما يمثلان 40 بالمئة و30 بالمئة على التوالي من إجمالي احتياجات التكتل.

وأظهرت وثيقة لمجموعة أوبك+، اليوم الخميس، ارتفاع إنتاج روسيا من النفط الخام إلى 9.273 مليون برميل يوميا في مايو أيار من 9.159 مليون في أبريل نيسان.

وتراجع الإنتاج الإجمالي لأعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائهم بما في ذلك روسيا، وهو التكتل المعروف باسم أوبك+، بواقع 2.695 مليون برميل عن المستويات المستهدفة في مايو أيار بعد أن كان أقل بواقع 2.595 مليون برميل يوميا في أبريل نيسان.

وواصلت أوبك+ الإنتاج أقل من حصصها.

وبلغ معدل الالتزام العام بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها 256 بالمئة في مايو أيار، ارتفاعا من 220 بالمئة في الشهر السابق.