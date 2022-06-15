مصر.. تأجيل رفع أسعار الكهرباء 6 أشهر

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة سترجئ قرارا بزيادة أسعار الكهرباء لمدة ستة أشهر، اعتبارا من شهر يوليو/ تموز المقبل.

وقال مدبولي إن التأجيل سيكلف الحكومة عشرة مليارات جنيه (533.9 مليون دولار).

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن، الإثنين، عدم تطبيق زيادة أسعار الكهرباء للمنازل لهذا العام.

وقال السيسي، خلال افتتاح مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية بمدينة السادات، إن التأجيل للمرة الثالثة هدفه التخفيف على المواطنين، مع الوضع في الاعتبار أن 17 مليون مشترك أو 17 مليون شقة تدفع أقل من 50% من ثمن الطاقة.

وأعلنت الحكومة المصرية في يونيو من العام الماضي، مد فترة دعم أسعار الكهرباء لـ 3 سنوات إضافية تنتهي بحلول العام 2025، بعد أن كان محددا رفع الدعم عن الكهرباء خلال العام المالي 2021 – 2022.