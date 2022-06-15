العراق.. بدء تأسيس محطات الربط الكهربائي مع السعودية

قالت وكالة الأنباء العراقية اليوم الأربعاء، نقلا عن وزارة الكهرباء، إنها بدأت في تأسيس محطات الربط الكهربائي مع السعودية، وكذلك تحديد مسارات الخطوط الناقلة.

ويعاني العراق من نقص في الكهرباء يتفاقم خلال أشهر الصيف الحارة.

وأبرم العراق عدة اتفاقيات لإمداده بالكهرباء مع تركيا والأردن ودول الخليج.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد صدق، يوم أمس الثلاثاء، على مذكرة تفاهم بين المملكة والحكومة العراقية في مجال الربط الكهربائي.

وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، في العاصمة الرياض، على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة والعراق في مجال الربط الكهربائي.

وفي يناير الماضي، أبرمت حكومتا العراق والسعودية مذكرة تفاهم للربط الكهربائي بين البلدين، بهدف الحد من نقص الطاقة الذي تعاني منه بغداد.

ووقع المذكرة عن الجانب العراقي حينها وزير الكهرباء عادل كريم، ومن السعودية وزير الطاقة عبد العزيز بن سلمان، عبر تقنية الاتصال المرئي.

وقال وزير الطاقة السعودي، في تصريحات له آنذاك على هامش توقيع الاتفاقية إن ”المذكرة جاءت وفق دراسة كاملة بين البلدين“.

وتوقع تحقيق مردودات اقتصادية كبيرة مع دخول الطاقة المتجددة، إذ سيكون المشروع بمنزلة إنشاء سوق للكهرباء بين البلدين.

ومن جانبه، قال وزير الكهرباء العراقي: إن ”الربط مع السعودية سينجز خلال عامين“.

وأكد أن السوق العراقية مفتوحة أمام الشركات السعودية، وأن مشروع الربط يعد الخطوة الأولى للتعاون.

وينتج العراق بين 19 و21 ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألفا، ما يؤدي إلى انقطاع متكرر للتيار وسط احتجاج من السكان.

ومن جانب آخر، كانت وزارة الكهرباء العراقية تعهدت، الثلاثاء، بإكمال دفع ديون ومستحقات الغاز الإيراني المورد الى العراق خلال يومين فقط، تجنباً لتقليله أو قطعه تماماً.

وقالت الوزارة في بيان، إن ”الوزارة تبذل إمكانياتها المتاحة كافة، لتكون على قدر المسؤولية الوطنية والمهنية، مسخرة جهود ابنائها لرفع الواقع الخدمي إلى أفضل مستوياته، وفي سبيل ذلك، اجتهدت وزارة الكهرباء ولفترة ليست بالقصيرة على توجيه خطابها الإعلامي للبرلمان وعناية الحكومة والرأي العام حول مسألة الإيفاء بمستحقات الجانب الإيراني عن الغاز المورد لعام 2020، تجنباً لتقليل كمية الغاز المورد، أو ربما قطعه بشكل تام، ودرء التبعات المترتبة على ذلك“.