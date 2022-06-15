"غازبروم" الروسية تخفض شحنة الأربعاء من الغاز للإيطالية "إيني" 15%

خفضت مجموعة ”غازبروم“ الروسية العملاقة شحنات الغاز إلى شركة ”إيني“ الإيطالية بنسبة 15 % اليوم الأربعاء، غداة خفض نسبة الشحنات المصدرة إلى ألمانيا.

ونقلت ”وكالة فرانس برس“ عن المتحدث باسم الشركة الإيطالية قوله، إن ”شركة إيني تؤكد أن غازبروم أبلغتها بخفض محدود في إمدادات الغاز لنهار اليوم بما يعادل 15 % تقريبا“، موضحا أن شركته ”لم تبلّغ بأسباب هذا الخفض“.

ونهاية الشهر الماضي، قطعت ”غازبروم“، تدفقات الغاز إلى شركة ”أورستد“ في الدنمارك، وإلى شركة ”شل إنريجي“ لعقدها لتوريد الغاز إلى ألمانيا، بعد أن امتنعت الشركتان عن الدفع بالروبل.

وبدأ قطع التدفقات اعتبارا من الأول من شهر يونيو/حزيران الجاري، وفق ما أوردت ”رويترز“ حينذاك.

وكانت روسيا قطعت بالفعل إمدادات الغاز إلى بولندا وبلغاريا وفنلندا وهولندا، التي رفضت الاستجابة لمطالبها لفتح حسابات بالروبل لدى بنك روسي في إطار نظام تسوية المدفوعات.

وقالت الشركة الروسية، إن ”شل وأورستد فشلتا في الدفع بالروبل مقابل تسليمات الغاز بحلول نهاية يوم العمل، الـ 31 من شهر مايو/أيار الجاري، وإنها ستوقف التسليمات إلى أن تدفعا بما يتماشى مع المطالب الروسية“.

وكانت ”أورستد“ الدنماركية قالت إن ”ذراع التصدير في غازبروم قد توقف توريد الغاز“، لكنها أضافت أن ”مثل هذه الخطوة لن تشكل خطرا فوريا على شبكة إمدادات الغاز في الدنمارك“.

ويمثل الغاز 18% من مصادر الطاقة المستهلكة في الدنمارك سنويا، وقد مثّل الإنتاج الوطني ثلاثة أرباع الغاز المستهلك، العام 2019.

وكانت روسيا من بين المصادر الرئيسة للغاز الطبيعي المستورد، بحسب وكالة الطاقة الدنماركية.

كما علّقت ”غازبروم“ الروسية أيضا عمليات تسليم الغاز لشركة الطاقة ”غازتيرا“ التي تعود ملكيتها جزئيا إلى الدولة الهولندية، الشهر الماضي، بعدما رفضت الدفع بالروبل.

وكانت الشركة الهولندية ”غازتيرا“ ذكرت في بيان، آنذاك: ”أعلنت غازبروم أنها ستقطع الإمدادات اعتبارا من 31 أيار/ مايو 2022″، مشيرة إلى أنها ”استبقت الأمر من خلال شراء (الغاز) من جهة أخرى“.

وأضافت ”غازتيرا“ أن خطوة شركة الطاقة الروسية العملاقة تعني أن ملياري متر مكعب من الغاز لن تصل إلى هولندا بين الآن وتشرين الأول/ أكتوبر.

وتابعت: ”طلبت غازتيرا من غازبروم مرارا احترام هيكلية الدفع المتفق عليها في العقد والتزامات التسليم، لكن للأسف كانت بلا جدوى“، بحسب ما ذكرت وكالة ”فرانس برس“.

وشركة ”غازتيرا“ تملكها شركتا الطاقة العملاقتان ”شل“ و“إسو“ وشركة الغاز الهولندية ”إي بي إن“، بالإضافة إلى الدولة الهولندية التي تبلغ حصتها فيها 10 %.

وعقب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/ فبراير، طلبت موسكو من العملاء في ”دول غير صديقة“، بما فيها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، دفع ثمن الغاز بالروبل، وهي طريقة للالتفاف على العقوبات المالية الغربية التي طالت مصرفها المركزي.