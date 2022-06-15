اتفاق على تعزيز صادرات الغاز بين مصر وإسرائيل وأوروبا

وقّع كل من الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ومصر مذكرة تفاهم، اليوم الأربعاء، تهدف إلى تعزيز صادرات غاز شرق البحر المتوسط إلى أوروبا، وفق ما ذكرته وكالة ”رويترز“ للأنباء.

وقالت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن مذكرة التفاهم فرصة لأمن الطاقة والتعاون الإقليمي والتحول إلى الطاقة النظيفة.

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي سيطلق شراكة هيدروجين مع مصر في قمة المناخ كوب27، لافتة إلى أن الاتحاد يعتبر ذلك خطوة أولى لاتفاق أوسع بمنطقة البحر المتوسط.

ومن جانبها، قالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الحرار، خلال مراسم التوقيع في القاهرة، إن الاتفاقية تمثل التزامًا بمشاركة الغاز الطبيعي مع أوروبا، ومساعدتها على تنويع مصادر الطاقة.

وأوضحت الوزيرة الإسرائيلية أن اتفاق تصدير الغاز مع الاتحاد الأوروبي سيستمر ثلاثة أعوام مع تمديد تلقائي لمدة عامين.

وأشارت إلى أنه بموجب اتفاق التصدير، سيشجع الاتحاد الأوروبي الشركات الأوروبية على المشاركة في عطاءات التنقيب في إسرائيل ومصر.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أعلنت أمس الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم ”تعزيز“ تعاونه في مجال الطاقة مع إسرائيل ردًّا على ”ابتزاز“ روسيا التي قطعت إمدادات الغاز عن دول أوروبية ”انتقامًا“ لدعمها لأوكرانيا، وفق ما أوردته وكالة ”فرانس برس“.

وقالت دير لاين في خطاب ألقته في جامعة ”بن غوريون“ في النقب، جنوب إسرائيل، ”استغل الكرملين اعتمادنا على الوقود الأحفوري الروسي لابتزازنا“.

وأوضحت أنه ”منذ بداية الحرب (في أوكرانيا) قطعت روسيا عمدًا إمداداتها من الغاز إلى بولندا وبلغاريا وفنلندا والشركات الهولندية والدنماركية ردًّا على دعمنا لأوكرانيا“.

وأضافت أن ”سلوك الكرملين لا يؤدي إلا إلى تقوية عزمنا على التخلص من اعتمادنا على الوقود الأحفوري الروسي.. على سبيل المثال، نستكشف الآن طرقًا لتكثيف تعاوننا في مجال الطاقة مع إسرائيل“.

وأشارت إلى ”أطول وأعمق كابل طاقة تحت الماء في العالم يربط بين إسرائيل وقبرص واليونان.. والثاني هو خط أنابيب غاز وهيدروجين نظيف في شرق البحر الأبيض المتوسط“.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أن ”هذا استثمار في أمن الطاقة في كلٍّ من أوروبا وإسرائيل“.

وتعمل إسرائيل جاهدة لتكون قادرة على تصدير بعض موارد الغاز البحرية الضخمة إلى أوروبا التي تسعى لاستبدال مشترياتها من الوقود الأحفوري الروسي منذ غزو أوكرانيا والعقوبات المفروضة على نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.