تركيا تبدأ استخراج الغاز الطبيعي من البحر الأسود

بدأت تركيا رسمياً، يوم الإثنين، استخراج الغاز الطبيعي في البحر الأسود، ما سيسمح لها، بحسب رئيسها رجب طيب أردوغان، إنتاج 10 ملايين متر مكعب بحلول الربع الأول من عام 2023.

وشهد أردوغان مباشرة نشر وربط أول خط أنابيب في قاع البحر من ميناء فيليوس في محافظة زنغولداك على بعد 400 كلم شرق إسطنبول على ساحل البحر الأسود، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.

والحقل نفسه الواقع على بعد 170 كيلومترًا شمال الشاطئ تم اكتشافه في أغسطس/ آب 2020، وقدمه أردوغان على أنه ”أكبر حقل للغاز الطبيعي في تاريخ تركيا“، ثم تحدث عن ”احتياطي يقدر بنحو 320 مليار متر مكعب“.

وقال أردوغان، يوم الاثنين: ”في الربع الأول من عام 2023 سنكون قد نقلنا 10 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي.. ونأمل أن يبلغ حقل ساكاريا ذروة إنتاجه في عام 2026“.

وأضاف: ”سنواصل جهودنا حتى نتمكن من ضمان أمن طاقتنا بشكل كامل“، بينما لا تزال تركيا تعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاتها من الطاقة بأسعار مرتفعة، خاصة منذ بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

والعام الماضي جاء 45% من الغاز المستهلك في تركيا من روسيا، والباقي من إيران وأذربيجان.

ومطلع الشهر الجاري، أعلنت شركة ”بوتاش“ الحكومية التركية المسؤولة عن استيراد الطاقة أنها رفعت أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والصناعة وإنتاج الكهرباء، إذ زاد السعر للمنازل بنسبة 30%، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“.

وزاد سعر الغاز الطبيعي المستخدم في الصناعة بنسبة 40% لمن يستهلك أقل من 300 ألف متر مكعب في السنة، وبنسبة 10% لمن يستهلك أكثر من تلك الكمية.

وقالت شركة ”بوتاش“ أيضا إن ”أسعار الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء ارتفعت بنسبة 16.3%“.

وبشكل منفصل، رفعت الهيئة المنظمة لسوق الكهرباء في البلاد أسعار الكهرباء بما يتراوح بين 15% و25%، وذلك وفق إعلان بالجريدة الرسمية.

وتستورد تركيا جميع احتياجاتها من الطاقة تقريبا؛ ما يجعلها عرضة لمخاطر تقلبات الأسعار الكبيرة، والتي تشهدها الأسواق العالمية أخيرا.

وأدى ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية في الأشهر الأخيرة إلى زيادة الضغط على شركة ”بوتاش“ لزيادة الأسعار.

وكانت تركيا رفعت أسعار الغاز الطبيعي للمنشآت الصناعية والمنازل، بداية أبريل/نيسان الماضي، بنسبة 50%، كما زادت للأسر بنسبة 35%، وفق ”رويترز“.