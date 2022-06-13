الدولار يرتفع إلى 135 ينا بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

هبط الين اليوم الاثنين إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاما أمام الدولار، بعد أن أدت بيانات مثيرة للتضخم في الولايات المتحدة إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة مما قلل من الدعم الذي حصل عليه من تكهنات بأن السلطات اليابانية قد تتدخل لدعم العملة.

وارتفع الدولار أمام الين 0.43 % اليوم الاثنين إلى 135 ينا، في أعلى مستوى له منذ 20 عاما، واقترب من أعلى مستوى له منذ عام 2002 عند 135.20.

وارتفع الين لفترة وجيزة في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، عندما قالت الحكومة والبنك المركزي في اليابان إنهما يشعران بقلق من الانخفاضات الحادة الأخيرة في بيان مشترك نادر، اعتبر أنه أقوى تحذير حتى الآن من احتمال تدخل طوكيو لدعم الين.

ولامست عائدات سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات 3.2 % صباح اليوم الإثنين بعد ارتفاعه ما يقرب من 12 نقطة أساس يوم الجمعة عقب تجاوز التضخم في الولايات المتحدة التوقعات، مما حفز الرهان على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكية) سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكثر قوة.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين خلال تعاملات الاثنين إلى أعلى مستوياته منذ 2007، مدفوعًا بتسارع التضخم الأمريكي خلال مايو، الأمر الذي دعم توقعات رفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة خلال اجتماعه المنتظر خلال هذا الأسبوع.

ويترقب المستثمرون صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء مع توقعات برفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على الأقل، بعدما رفعها بالفعل مرتين هذا العام بما في ذلك زيادة قدرها 50 نقطة أساس في الاجتماع الأخير، في محاولة لكبح جماح التضخم.

ويأتي ذلك بعدما كشفت البيانات الاقتصادية الصادرة الجمعة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بنسبة 8.6% خلال مايو/ أيار على أساس سنوي، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ عام 1981، مقابل التوقعات البالغة 8.3%.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين 10 نقاط أساس إلى 3.149%، في تمام الساعة 9:17 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما وصل إلى 3.153% في وقت سابق من التعاملات عند أعلى مستوياته في خمسة أعوام.

فيما زاد عائد سندات الخزانة لأجل عشرة أعوام 1.4 نقطة أساس إلى 3.171%، بعدما لامس المستوى 3.176 % في وقت سابق من التعاملات.

من جانب اخر تراجع سعر الذهب الاثنين 13 يونيو/ حزيران بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى له منذ شهر في وقت سابق من الجلسة بعد أن أدت بيانات قوية للتضخم في الولايات المتحدة إلى رفع عوائد سندات الخزانة والحد من جاذبية الذهب الذي يمثل ملاذاً آمناً.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1862.29 دولار للأونصة في الساعة 02:05 بتوقيت غرينتش. كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1866.80 دولار.

ووصل الذهب إلى أعلى مستوياته منذ التاسع من مايو/ أيار في وقت سابق من الجلسة عندما سجل 1877.05 دولار للأونصة.