قطر ستعلن عن مزيد من الشركاء لتوسعة حقل الشمال للغاز

قال الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة خلال مراسم توقيع مع شركة توتال إنرجيز، إن قطر للطاقة ستعلن عن مزيد من الشركاء في الأيام المقبلة لتوسعة شرق حقل الشمال للغاز، وهو جزء من أكبر مشروع في العالم للغاز الطبيعي المسال، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وتتشارك الدولة الخليجية مع شركات طاقة عالمية في المرحلة الأولى والأكبر من مشروع التوسعة الذي تبلغ تكلفته نحو 30 مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي سعد الكعبي، والذي يشغل كذلك منصب وزير الدولة لشؤون الطاقة، إن التوقيعات التالية ستعلن في المستقبل القريب ربما بحلول نهاية الأسبوع المقبل.

ويسعى كبار منتجي النفط والغاز في العالم لضمان الحصول على حصة في واحد من أكثر مشاريع الطاقة المربحة في العالم، لكن إستراتيجية قطر كانت تعتمد على رفع حدود توقعاتها من الشركاء المحتملين في مقابل نسبة من المنتج من حقل الشمال.

وتشمل خطة توسعة حقل الشمال ست محطات لتسييل الغاز الطبيعي القطري ستزيد طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا بحلول 2027.

وقدمت شركات النفط العالمية عروضا لأربع وحدات تسييل في مشروع توسعة شرق حقل الشمال، أما الوحدتان الأخريان ستكونان ضمن المرحلة الثانية.

وكانت وكالة بلومبرغ، نقلت في وقت سابق، أن شركتي إكسون موبيل وتوتال، تستعدان من بين مجموعة من شركات الطاقة الغربية، للفوز بحصص في مشروع بمليارات الدولارات لتعزيز صادرات الغاز القطرية.

وقدمت العديد من الشركات الأخرى، بما في ذلك شل، وشيفرون، وكونوكو فيليبس، وإيني، عطاءات لتكون جزءا من التوسع.

ويأتي مشروع قطر للغاز، وهو أحد أكبر المشاريع على الإطلاق في صناعة الغاز الطبيعي، في وقت تندفع أوروبا لفطم نفسها عن الإمدادات الروسية في أعقاب هجوم موسكو على أوكرانيا. وزار جوزيب بوريل كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي ووزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك ومسؤولون آخرون قطر في الأشهر الأخيرة في محاولة لتأمين تعهدات بتوفير غاز إضافي.