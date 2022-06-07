روسيا تزيد صادرات النفط من ميناء رئيسي لتعويض أثر الحظر الأوروبي

بدأت روسيا في زيادة صادراتها النفطية من ميناء كوزمينو الرئيسي شرق البلاد بنحو 20 بالمئة؛ بهدف تلبية الطلب المتزايد من مشترين آسيويين وتعويض أثر عقوبات الاتحاد الأوروبي، حسبما نقلت وكالة ”رويترز“ عن ثلاثة مصادر مطلعة.

وقالت موسكو إنها تأمل في إعادة توجيه صادرات الطاقة من الغرب إلى آسيا، لكن القيام بذلك عبر رحلات الناقلات الطويلة من موانئ بحرية أوروبية مكلف ومعقد فيما يتعلق بأمور منها الشحن؛ بسبب العقوبات الغربية جراء الصراع في أوكرانيا.

وذكرت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن ”شركة ترانسنفت التي تحتكر خطوط أنابيب النفط الروسية زادت بالفعل كمية النفط الخام التي يتم ضخها إلى كوزمينو ثم عبر خط أنابيب نفط شرق سيبيريا-المحيط الهادي“.

وأشارت إلى أن هذا ”هو المسار الرئيسي لصادرات النفط الروسية إلى آسيا، بمقدار 70 ألف برميل يوميا باستخدام إضافات كيميائية لتسريع تدفق النفط“.

ولم ترد ”ترانسنفت“ حتى الآن على طلبات التعليق.

وأوضحت المصادر أن ”موسكو تعتزم كذلك إرسال 80 ألف برميل يوميا إضافية من المزيج الذي يتم ضخه عبر خط أنابيب شرق سيبيريا-المحيط الهادي عن طريق السكك الحديدية من ميجيت“، ”وهو طريق كان يُستخدم في السابق لإرسال الإمدادات إلى كوزمينو والمصافي المحلية عندما كان خط الأنابيب في طور البناء“، بحسب المصادر ذاتها.

وأشارت إلى أن ”الإمدادات الإضافية ستسمح لميناء كوزمينو بزيادة الكمية الإجمالية إلى حوالي 900 ألف برميل يوميا للتحميل خلال الأشهر المقبلة من حوالي 750 ألف برميل يوميا حتى الآن هذا العام“.

وفي عام 2021، كان يتم ضخ حوالي 720 ألف برميل يوميا للتحميل في كوزمينو.

وقال اثنان من المصادر إن ”صادرات النفط عبر كوزمينو من المقرر أن تصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند حوالي 880 ألف برميل يوميا في شهر تموز/يوليو المقبل.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، حظرا على النفط الروسي، قائلا إنه سيوقف 90 بالمئة من واردات النفط والمنتجات من روسيا بحلول نهاية العام الحالي.

وتشتري شركات في الصين، التي انتقدت مرارا العقوبات الغربية على موسكو، وفي الهند كميات أكبر من النفط الروسي منذ شهور وسط انخفاض في الأسعار.