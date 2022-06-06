وزير الخارجية الأردني: الربط الكهربائي مع بغداد سيبدأ العام المقبل

نقلت وكالة الأنباء العراقية عن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الذي يزور العراق حاليا، قوله اليوم الإثنين، إنه تم الاتفاق مع بغداد على الربط الكهربائي، وسيبدأ التزويد بداية العام المقبل، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وذكرت الوكالة الرسمية، أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، التقى وزيري خارجية مصر سامح شكري والأردن أيمن الصفدي، واتفق معهما على عقد اجتماعات مستمرة لمواجهة التحديات وتعزيز التعاون الثلاثي.

وقال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي: ”نحن في العراق لمتابعة التعاون الثلاثي“، وأضاف: ”بحثنا اليوم تبعات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية“، مؤكدا ضرورة ”المضي في التعاون الثلاثي“.

وأكد أن ”الأردن يقف إلى جانب العراق الشقيق لمواجهة تحدياته“، موضحا أن ”أمن العراق من أمننا“.

وتابع الصفدي، أن المنفعة المشتركة هي أساس التعاون عبر آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، مشيرا إلى أن مصر لديها فائض كبير من الكهرباء وقادرة على تصدير الكهرباء إلى العراق بالربط الكهربائي مع الأردن.

وأشار وزير الخارجية الأردني، إلى ”أنه يجري العمل على تحقيق التعاون المشترك، مشيرا إلى أن أنبوب النفط الذي يمتد من البصرة إلى مصر عبر الأردن تم الانتهاء من 80% من الأمور والترتيبات الخاصة به“، موضحا أن التعاون بين الدول الثلاث هو عامل أساسي في مواجهة التحديات سواء المرتبطة بالأمن الغذائي أو غيره.

وأشار إلى أنه ”حققنا 90% في إطلاق المدينة الصناعية“.

ويعاني العراق من نقص في الكهرباء يتفاقم خلال أشهر الصيف الحارة.

بدوره، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه وزيري خارجية مصر والأردن: ”بحثنا مع وزيري خارجية مصر والأردن الوضع في المنطقة والعالم“، لافتا إلى أنه ”تداول مع وزيري خارجية مصر والأردن قضايا تخص البلدان الثلاثة“.

وأضاف: ”تحدثنا أيضا عن العمل المشترك بين البلدان الثلاثة لمواجهة التحديات، بالإضافة إلى مناقشة تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على دول المنطقة“، وتابع: ”اتفقنا على عقد اجتماعات مستمرة بين البلدان الثلاثة“.

بدوره، قال وزير خارجية مصر سامح شكري، إن ”زيارتنا إلى العراق فرصة سانحة لتعزيز التعاون الثلاثي“، مبينا أن ”هدف الإطار الثلاثي دعم العراق“.

وتابع: ”نعمل على تعزيز موقف العراق واستعادة مكانته في المنطقة والعالم“، مضيفا: ”نتطلع إلى استمرار العمل والتنسيق بين البلدان الثلاثة“.

وأردف: ”نعمل على تكوين رؤية موحدة لمواجهة التحديات“، لافتا إلى أن ”الربط الكهربائي بين البلدان الثلاثة وصل إلى مراحل متقدمة“.