النفط يتجاوز 120 دولارا بعد رفع السعودية لأسعار الخام

ارتفعت العقود الآجلة للنفط الاثنين، متخطية 120 دولارا بعد أن رفعت السعودية أسعار بيع الخام في تموز/ يوليو، مما يشير إلى قلة في الإمدادات رغم موافقة الدول المنتجة المشاركة في تكتل ”أوبك+“ على تسريع وتيرة زيادة الإنتاج على مدى الشهرين المقبلين.

وزاد خام برنت 68 سنتا، أي 0.6%، إلى 120.40 دولار للبرميل بحلول الساعة 0640 بتوقيت غرينتش بعد أن لامس مستوى مرتفعا خلال اليوم بلغ 121.95 دولار للبرميل معززا مكاسب بلغت نسبتها 1.8% حققها يوم الجمعة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61 سنتا، أي 0.5%، إلى 119.48 دولار للبرميل بعد أن وصلت في وقت سابق لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر مسجلة 120.99 دولار للبرميل. وزاد الخام 1.7% يوم الجمعة.

ورفعت السعودية سعر بيع الخام العربي الخفيف الرسمي لآسيا 2.1 دولار للبرميل في تموز/ يوليو مقارنة بحزيران/ يونيو إلى 6.50 دولار فوق متوسط عُمان/دبي، وفقا لما ذكرته شركة النفط العملاقة ”أرامكو“ يوم الأحد.

وسعر البيع الرسمي للخام في تموز/ يوليو هو الأعلى منذ أيار/ مايو، عندما وصلت الأسعار لأعلى مستوى لها على الإطلاق بسبب مخاوف من تعطل الإمدادات من روسيا نتيجة العقوبات المفروضة عليها بعد غزوها لأوكرانيا.

وجاءت الزيادة على الرغم من اتفاق دول ”أوبك+“ الأسبوع الماضي على زيادة الإنتاج بواقع 648 ألف برميل يوميا في تموز/ يوليو وآب/ أغسطس، بما يشكل زيادة 50% عما كان مقررا سلفا.

وقال العراق يوم الجمعة، إنه يستهدف رفع الإنتاج إلى 4.58 مليون برميل يوميا في تموز/ يوليو المقبل.

ويعتقد على نطاق واسع أن قرار ”أوبك+“ تقديم موعد زيادة الإنتاج لن يفي على الأرجح بالطلب لأن مخصصات الزيادة موزعة على كل الأعضاء ومن بينهم روسيا التي تواجه عقوبات.

ورفع بنكا ”سيتي“ و“باركليز“ الاثنين، من توقعاتهما لأسعار الخام للعام الجاري والعام المقبل بسبب قلة الإمدادات الروسية وتأخر عودة النفط الإيراني للسوق.

واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ، يوم الاثنين الماضي، على تقليص 90% من واردات النفط الروسي بحلول نهاية هذا العام، في أشد عقوبات الاتحاد حتى الآن منذ بدء الغزو على أوكرانيا، الذي تصفه موسكو بأنه ”عملية عسكرية خاصة“.