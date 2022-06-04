قضاء كردستان العراق يتمسك بقانون النفط في الإقليم

تعهد مجلس القضاء في إقليم كردستان العراق، يوم السبت، بالإبقاء على قانون النفط في الإقليم، ورفض حكما أصدرته المحكمة الاتحادية العليا بضرورة تسليم السلطات الكردية إمداداتها من الخام، بحسب ”رويترز“.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد قضت في فبراير/ شباط الماضي بعدم دستورية قانون كردستان الذي ينظم قطاع النفط والغاز فيها.

وقال رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور برزاني، في وقت سابق، إن الإقليم شبه المستقل يرفض الحكم الصادر من محكمة في بغداد بشأن أنشطته في مجال النفط والغاز، ووصفه بأنه ”سياسي“ وغير دستوري.

واعتبرت المحكمة الاتحادية في العراق قانون النفط والغاز الذي ينظم صناعة النفط في كردستان العراق غير دستوري، وطالبت السلطات الكردية بتسليم إمداداتها من الخام.

وكانت وزارة النفط العراقية قالت في بيان، في 21 مايو/ أيار الماضي، إن الحكومة الاتحادية تهدف إلى تأسيس شركة جديدة للنفط في إقليم كردستان، وفقا لـ“رويترز“.

وذكر البيان أن الهدف من الشركة الجديدة هو الدخول في عقود خدمة جديدة مع شركات النفط العاملة هناك حاليا في ظل حكومة إقليم كردستان.

وقال وزير النفط إحسان عبد الجبار، في السابع من مايو/ أيار الماضي، إن الوزارة ستبدأ تنفيذ حكم المحكمة الاتحادية الصادر في فبراير/ شباط الماضي، والذي اعتبر الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كردستان غير دستورية.

وطلب العراق بعد ذلك من شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كردستان توقيع عقود جديدة مع شركة التسويق المملوكة للدولة ”سومو“ بدلا من حكومة الإقليم.

وذكرت وزارة النفط في البيان أنها ستتابع الإجراءات القانونية ضد الشركات التي تواصل العمل بموجب ”عقود مشاركة إنتاج غير مشروعة“، وتلك التي ”لا تشارك في مفاوضات بحسن نية لإعادة هيكلة عقودها“.

وطلبت وزارة النفط العراقية من شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كردستان توقيع عقود جديدة مع شركة التسويق المملوكة للدولة ”سومو“، بدلا من حكومة الإقليم، في محاولة جديدة للسيطرة على الإيرادات من الإقليم شبه المستقل.

وفي 15 مايو/أيار الماضي، نفت حكومة إقليم كردستان العراق سيطرتها على آبار نفط تابعة للحكومة الاتحادية في محافظة كركوك الشمالية.

جاء ذلك بعد أن أعلنت شركة ”نفط الشمال“، المملوكة لوزارة النفط العراقية، أن قوة مسلحة من إقليم كردستان سيطرت على بعض الآبار بالقوة.