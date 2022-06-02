"أوبك+" تزيد وتيرة إنتاج النفط للحد من ارتفاع الأسعار

أعلنت الدول المنتجة للنفط في ”أوبك+“، اليوم الخميس، عن زيادة أكبر مما كان متوقعًا في إنتاجها هذا الصيف؛ في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار منذ بداية الحرب في أوكرانيا، وفق ما أوردته وكالة ”فرانس برس“.

وأعلن التحالف في بيان، أن ممثلي الدول الثلاث عشرة الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاءهم العشرة (أوبك+) اتفقوا على ”تعديل إنتاج تموز/يوليو بزيادة 648 ألف برميل يوميًا“، مقارنة بـ 432 ألف برميل حددت في الأشهر السابقة.

وشدد البيان على ”أهمية استقرار الأسواق وتوازنها“.

وقال البيت الأبيض في بيان اليوم الخميس، إن ”الولايات المتحدة ترحب بقرار دول أوبك+ زيادة إمدادات النفط“.

وأشاد البيت الأبيض أيضا بدور السعودية والإمارات والكويت والعراق في تحقيق التوافق في أوبك+.

بدوره، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك لقناة (روسيا 24) التلفزيونية، اليوم الخميس، إن ”إنتاج النفط الروسي يواصل الارتفاع في أوائل يونيو حزيران مقارنة بمستواه في مايو أيار“، مضيفا أن ”من المهم لموسكو مواصلة التعاون مع أوبك +“.

وقال نوفاك أيضا، ”إن قرار تحالف أوبك+ للدول المنتجة للنفط زيادة الإنتاج في يوليو تموز وأغسطس آب بدلا من سبتمبر أيلول، سيساعد في تغطية الطلب المتزايد على الخام بسبب عوامل موسمية“، وفق تعبيره.

وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد ذكرت أمس الأربعاء، أن وزيري خارجية روسيا والإمارات أشارا إلى التعاون الوثيق في تجمع أوبك+ النفطي من أجل استقرار أسعار الطاقة العالمية والقدرة على التنبؤ بها، وفق وكالة ”رويترز“.

وأضافت أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان التقيا في الرياض، أمس الأربعاء.

وفي وقت سابق، قالت الخارجية الروسية إن لافروف التقى، يوم الثلاثاء الماضي، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في الرياض، وإن الوزيرين أشادا بمستوى التعاون داخل أوبك+.

وصدرت تلك التصريحات وسط تقارير إعلامية غربية أفادت بأن بعض أعضاء تحالف أوبك+، يدرسون استبعاد روسيا من التحالف.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان، أن الوزيرين ”أشارا إلى تأثير التعاون الوثيق بين روسيا والسعودية فيما يتعلق باستقرار الأسواق العالمية للهيدروكربونات في هذا القطاع المهم استراتيجيا“.

وجاء اجتماع الرياض بعد وقت قصير من موافقة الاتحاد الأوروبي على تخفيضات كبيرة في واردات الخام من روسيا في إطار أحدث عقوبات للتكتل بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.

وذكرت أربعة مصادر في ”أوبك+“ لوكالة ”رويترز“، أمس الأربعاء، أن اجتماعًا فنيًا للتكتل انعقد، أمس، لم يناقش فكرة تعليق مشاركة روسيا في اتفاق لإمدادات النفط.