هولندا وألمانيا تنقبان عن الغاز بشكل مشترك في بحر الشمال

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلنت الحكومة الهولندية، الأربعاء، عن مشروع مشترك مع ألمانيا للتنقيب عن حقول غاز جديدة في بحر الشمال، بعد يوم من قطع روسيا إمدادات الغاز عنها، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية ”ا ف ب“.

وقالت الحكومة في بيان إن نائب وزير التعدين هانز فييلبريف ”أصدر تراخيص للجانب الهولندي اليوم“، مضيفة أن ”العمل جار على إجراءات معجلة لإصدار التراخيص المطلوبة“ في ألمانيا.

كما أعلنت وزارة الاقتصاد والمناخ الهولندية أن ”الحكومة تدعم استخراج الغاز من بحر الشمال بهدف، على سبيل المثال، الحصول على كميات غاز كافية لتدفئة منازلنا“.

هذا المشروع المثير للجدل للتنقيب عن الغاز على بعد نحو 11 ميلًا بحرية (19 كيلومترا) قبالة السواحل الهولندية والألمانية ليس جديدا، لكنه بات ملحا بعد إعلان شركة غازبروم الروسية، الثلاثاء، وقف جميع إمداداتها من الغاز إلى هولندا.

وجاء القرار الروسي ردا على رفض شركة غازتيرا الهولندية دفع ثمن الغاز بالروبل في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكانت ولاية ساكسونيا السفلى الألمانية قد قررت قبل عام عدم إصدار تراخيص للتنقيب قرب جزيرتي شيرمونيكوغ وبوركام لأسباب بيئية، لكن مخاوف بهذا الصدد لا تزال ماثلة لدى منظمات بيئية هولندية.

وأشارت وزارة الاقتصاد والمناخ الهولندية إلى أن الولاية الألمانية ”اتخذت الآن قرارا مغايرا بسبب الحرب في أوكرانيا“.

وأضافت أنه من المتوقع استخراج الغاز بحلول عام 2024 من منصة سيتم تشغيلها بواسطة محطة طاقة قريبة تعمل على الرياح.

وكانت شركة الغاز الروسية العملاقة ”غازبروم قد أعلنت تعليق إمدادات الغاز الطبيعي إلى هولندا، بعد رفضها الموافقة على مطالب موسكو للدفع بالروبل.

وقالت ذراع التصدير في غازبروم إنها ستوقف الإمدادات إلى شركة ”غازتيرا“ (GasTerra)، التي تشتري الغاز وتتاجر فيه بالنيابة عن الحكومة الهولندية.

وقال وزير الطاقة الهولندي روب خيتين، في تغريدة على تويتر: ”نتفهم قرار غازتيرا عدم الموافقة على شروط الدفع التي فرضتها غازبروم من جانب واحد.. هذا القرار لن تكون له أي عواقب على التسليم الفعلي للغاز إلى الأسر الهولندية“.

وقالت غازتيرا، في بيان، إن الشركة الهولندية قررت عدم تبني النظام الذي طالبت به روسيا لتسوية الحسابات، والذي يقضي بالدفع باليورو ثم المبادلة بالروبل.

وأضافت أن مثل هذه الإجراءات قد تنتهك عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وتابعت: ”طلبت غازتيرا من غازبروم مرارا احترام هيكلية الدفع المتفق عليها في العقد والتزامات التسليم، لكن للأسف كانت بلا جدوى“.