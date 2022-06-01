روسيا: تعاون وثيق مع الإمارات في "أوبك+" لضمان استقرار الأسعار

قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء إن وزيري خارجية روسيا والإمارات أشارا إلى التعاون الوثيق في تجمع أوبك+ النفطي من أجل استقرار أسعار الطاقة العالمية والقدرة على التنبؤ بها.

وأضافت أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان التقيا في الرياض اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق، قالت الخارجية الروسية إن لافروف التقى يوم الثلاثاء مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في الرياض، وإن الوزيرين أشادا بمستوى التعاون داخل أوبك+.

وصدرت تلك التصريحات وسط تقارير إعلامية غربية أفادت بأن بعض أعضاء تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، يدرسون استبعاد روسيا من التحالف.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن الوزيرين ”أشارا إلى تأثير التعاون الوثيق بين روسيا والسعودية فيما يتعلق باستقرار الأسواق العالمية للهيدروكربونات في هذا القطاع المهم استراتيجيا“.

وذكرت وسائل إعلام سعودية رسمية أن لافروف وصل إلى المملكة يوم الثلاثاء ومن المقرر أن يلتقي بوزراء خارجية آخرين من دول مجلس التعاون الخليجي.

وجاء اجتماع الرياض بعد وقت قصير من موافقة الاتحاد الأوروبي على تخفيضات كبيرة في واردات الخام من روسيا في إطار أحدث عقوبات للتكتل بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.

وذكرت أربعة مصادر في ”أوبك+“ لوكالة ”رويترز“ اليوم الأربعاء أن اجتماعا فنيا للتكتل انعقد اليوم الأربعاء لم يناقش فكرة تعليق مشاركة روسيا في اتفاق لإمدادات النفط.

جاء ذلك قبيل محادثات غد الخميس التي من المتوقع أن تؤكد على خطة قائمة لرفع إنتاج النفط على نحو متواضع.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت أمس الثلاثاء نقلا عن مندوبين في أوبك أن أعضاء بالمنظمة يبحثون فكرة تعليق مشاركة روسيا في الاتفاق مع إضرار العقوبات الغربية بقدرتها على زيادة الإنتاج.

وقال أحد المصادر، في إشارة إلى اجتماع اللجنة الفنية المشتركة لأوبك+، إنه ”لم تكن هناك مناقشات بشأن استثناء روسيا“، مضيفا أنه لم تجر مثل هذه المحادثات بشكل عام.

وذكر ستة آخرون من مندوبي أوبك+ أن الفكرة ليست محل نقاش في المجموعة.

ويجتمع وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى جانب روسيا ودول أخرى غدا الخميس لتحديد سياسة إنتاج النفط، ومن المتوقع أن يؤكدوا على زيادة متفق عليها مسبقا في إنتاج النفط.