تقرير: أوروبا تواجه صعوبات في توفير بدائل للغاز الروسي

يبدو الاتحاد الأوروبي مصممًا على الاستغناء عن الطاقة الروسية وهو يبحث عن موارد جديدة وتنحصر البدائل في قطر والجزائر وليبيا، لكن الأوروبيين يواجهون صعوبات في التوصل إلى اتفاقات معها، وفق ما أكده تقرير نشره موقع تلفزيون ”بي أف أم تي في“.

وأوضح التقرير أنّ من الممكن التوصل قريبًا إلى اتفاق بشأن خطة لفرض الاتحاد الأوروبي حظرًا تصاعديًا على النفط الروسي، وهي الخطوة التي تعارضها المجر حاليًا، لكن على المدى الطويل يريد الاتحاد الأوروبي الاستغناء عن كل الهيدروكربونات الروسية بما في ذلك الغاز الذي يعتمد عليه بشدة.

وتبحث أوروبا عن مورد جديد، وتمثّل قطر واحدة من أفضل الخيارات الأوروبية، لا سيما أنها تمثّل المنتج الرئيس للغاز الطبيعي من بين الخمسة الأوائل في العالم إضافة إلى أنّها دولة تستثمر بشكل كبير في هذه الطاقة، وتتوقع قطر زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 64% في غضون خمس سنوات.

لكن التقرير أشار إلى أنّ لدى قطر مطالب تخلق نقاطًا شائكة في مفاوضات العقود، أولها أنّها تريد اتفاقية طويلة الأجل لا تقل عن عشر سنوات لضمان أن استثماراتها مربحة بينما يفضل الاتحاد الأوروبي الالتزام لمدة خمس سنوات فقط.

وأشار التقرير إلى ”نقطة توتر أخرى وهي مسألة السعر، حيث تريد قطر أن يتم تسعير الغاز بسعر النفط، كما أن هناك معضلة أخرى وهي أنّه يجب أن يتفق الطرفان على شروط هذه الاتفاقية“.

وأوضح التقرير أنّ ألمانيا مثلا معتادة على إعادة توجيه وإعادة بيع تدفقات الغاز إلى جيرانها بينما تريد قطر فرض ”شرط تحديد الوجهة“ لمنع ذلك، وهو ما يعتبره الاتحاد الأوروبي غير مقبول، ولا تزال ألمانيا تواصل محادثاتها مع الدوحة في هذا المجال.

ووفق التقرير فإن ”الغاز القطري لن يكون كافيا لتلبية احتياجات الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي، ويمكن لدول أخرى أيضًا تزويد الاتحاد، خاصة تلك الموجودة في شمال أفريقيا ولديها احتياطيات كبيرة، مثل الجزائر أو ليبيا، وهي مرتبطة بالفعل بدول جنوب أوروبا مثل إيطاليا وإسبانيا وخطوط أنابيب الغاز موجودة بالفعل“.

واعتبر التقرير أن الجزائر تبتز حاليا إسبانيا، التي أيدت علنا مشروع الحكم الذاتي للصحراء الغربية (في تطابق مع وجهة النظر المغربية)، ما أثار غضب الجزائر، ونتيجة لذلك تراجعت بالفعل صادرات الغاز إلى مدريد بنسبة 35% في أبريل/نيسان الماضي.

وعلى صعيد آخر وقعت الجزائر عقودًا جديدة مع إيطاليا، وهي بشرى سارة للبلد الذي اقترب من ليبيا أيضًا للتزوّد بالغاز. لكن الوضع السياسي في البلاد غير مستقر، ما يخلق اضطرابات في الإنتاج، وفق التقرير.

واعتبر تقرير ”بي أف أم تي في“ أنّ دول شمال أفريقيا توفّر بدائل للاستغناء عن الغاز الروسي لكنها ليست موثوقة للغاية، وأشار إلى أنّ السنغال أكدت في الأسابيع الأخيرة أنّها مستعدة لبدء تشغيل حقول الغاز في المحيط الأطلسي وتزويد أوروبا لكن ذلك لن يكون قبل نهاية عام 2023.