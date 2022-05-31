الجزائر تتعهد بالاستمرار في إمداد تونس بحاجاتها من الطاقة

تعهدت الجزائر، اليوم الثلاثاء، بالاستمرار في إمداد تونس باحتياجاتها من الطاقة، إثر تقارير عن احتمال خفض الكمية المصدرة إلى البلد الجار.

وأكد وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، الثلاثاء، أنّ بلاده ترافق وتساند تونس وتنسق معها لتحديد حاجاتها من الطاقة، مشيرا إلى اتفاق البلدين على التعاون في هذا المجال.

وأوضح عرقاب أن البلدين سيواصلان تنسيق الجهود من أجل تجسيد ما اتفق عليه على أرض الواقع في أقرب الأوقات.

وعقدت اللجنة المشتركة الجزائرية التونسية للتعاون في مجال الطاقة والمناجم اجتماعا برئاسة وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب والتونسية نائلة نويرة القنجي، وتم خلال الاجتماع الاتفاق على استمرار التعاون في قطاعي الطاقة والمناجم؛ بهدف تبادل الخبرات والمعارف في هذا القطاع، واستغلال الكهرباء والمناجم والفوسفات وتحويله للطاقات المتجددة.

واستقبل رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، الثلاثاء، في قصر الحكومة، الوزيرة التونسية للصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي، التي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، بحسب ما أفاد به بيان حكومي جزائري.

وشدد عرقاب في تصريحات لوسائل الإعلام بعد اللقاء على ”التنسيق مع الطرف التونسي لتحديد احتياجاته من الطاقة اللازمة قصد توفيرها حتّى تمر الضائفة في أحسن الظروف“، موضحا أن ”الاجتماع كان مناسبة للوقوف على مستوى التعاون في قطاع الطاقة، ومناقشة كل ما تم إنجازه منذ الاجتماع الأول للجنة المنعقد بتونس في 2018“.

وأثيرت مخاوف من نقص إمدادات الطاقة من الجزائر مع تداول معلومات عن اعتزام الجزائر التخفيض من حصة تونس من الطاقة، ما قد يعيق الوضع في فصل الصيف الذي يشهد ذروة استخدام الطاقة في تونس.

من جانبها، رأت الوزيرة التونسية نائلة نويرة القنجي أن ”انعقاد اللجنة المشتركة من جديد يمثل فرصة لإعادة التأكيد على جودة العلاقات ما بين البلدين، وأن الإرادة قائمة لتثبيت العلاقة الثنائية في قطاع الطاقة والمناجم“.

ونوهت الوزيرة التونسية إلى سعي بلادها لتعزيز التعاون في مجال الكهرباء من خلال تطوير الربط الكهربائي مع الجزائر وتوسعته ليمتد إلى ليبيا“.

وبخصوص ملف الغاز الطبيعي، أشارت الوزيرة التونسية إلى الظرف العالمي الذي قالت إنّه عقّد الأوضاع الاقتصادية في تونس من ناحية تموين السوق المحلية، مؤكدة أن الجزائر كانت دائما سندا ودعما لتونس لتجاوز مثل هذه الأزمات.