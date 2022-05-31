أوكرانيا: الحظر الأوروبي لواردات النفط يضعف قدرة روسيا على تمويل الحرب

رحبت أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، بالحظر الجزئي لواردات النفط الروسي الذي وافق عليه الاتحاد الأوروبي، وتقول كييف إنه سيلحق الضرر بالاقتصاد الروسي، ويضعف قدرة موسكو على تمويل الحرب.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان ”نتوقع أن تخسر روسيا بحلول نهاية 2022 ما يصل إلى 90 في المئة من صادراتها النقطية لأوروبا“.

وأضافت: ”هذا يعني أن الآلة الحربية الروسية لن تحصل على عشرات المليارات من الدولارات في حربها ضد أوكرانيا“.

وقد وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على حظر 90% من واردات النفط الروسية بحلول نهاية هذا العام، ويستهدف الحظر الذي نوقش منذ ما يقرب من شهر، تصدير النفط الروسي عن طريق البحر، مع السماح بإعفاء مؤقت لوقود خطوط الأنابيب، لكسب دعم المجر ودول غير ساحلية أخرى.

وكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان على ”فيسبوك“، “تم التوصل إلى اتفاق. المجر معفاة من الحظر النفطي“، ولم تكن المجر وحدها التي أعربت عن اعتراضها على حظر النفط الروسي.

وقادت المجر مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك سلوفاكيا وجمهورية التشيك وبلغاريا وكرواتيا، التي تشعر بالقلق من التأثير المحتمل على اقتصاداتها.

وحسب ما ورد مُنحت جمهورية التشيك إعفاء لمدة 18 شهرا من حظر إعادة بيع المنتجات النفطية.

وتم استبعاد بلغاريا من الحظر حتى نهاية 2024، وفقا لرئيس الوزراء كيريل بيتكوف، الذي قال إنه سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل في غضون يومين، وأضاف أن الإعفاء سيمنح صوفيا الوقت الكافي لتكييف مصافيها لمعالجة النفط من مصادر أخرى.

وادعى جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن الحزمة الأخيرة من العقوبات ضد روسيا لن تؤثر فقط على كمية النفط الخام التي تبيعها روسيا في الخارج، لكنها ستؤدي أيضا إلى خفض السعر الذي يمكن أن تطلبه.

إلى ذلك، زادت العقود الآجلة للنفط من مكاسبها، بعد اتفاق الاتحاد الأوروبي على حظر جزئي للنفط الروسي، إذ ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو، التي يحل أجلها اليوم الثلاثاء، أكثر من 2.31 دولار أي 1.9% إلى 123.98 دولار للبرميل بعد ارتفاعه في وقت سابق إلى 124.10 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ التاسع من آذار/مارس الماضي.