النفط يرتفع بعد اتفاق أوروبا على حظر جزئي للنفط الروسي

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الثلاثاء، بعد اتفاق الاتحاد الأوروبي على حظر جزئي للنفط الروسي وقرار الصين رفع بعض القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا، وذلك وسط زيادة الطلب قبيل ذروة موسم عطلات الصيف في الولايات المتحدة وأوروبا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر تموز/ يوليو التي يحل أجلها اليوم الثلاثاء أكثر من 2.31 دولار أي 1.9% إلى 123.98 دولار للبرميل بعد ارتفاعه في وقت سابق إلى 124.10 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ التاسع من شهر آذار/ مارس.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.27 دولار إلى 119.34 دولار للبرميل مرتفعا للجلسة الرابعة على التوالي بارتفاع 3.7% عن سعر إغلاق يوم الجمعة ومسجلا أعلى مستوى منذ التاسع من شهر آذار/ مارس.

وكان يوم أمس الاثنين عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن ينهي العقدان شهر أيار/ مايو على ارتفاع للشهر السادس على التوالي.

واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ على خفض واردات النفط من روسيا بنسبة 90% بحلول نهاية العام الحالي 2022.

وتعد هذه أشد عقوبة حتى الآن يفرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو منذ غزوها لأوكرانيا قبل ثلاثة أشهر.

وتعفى من الحظر واردات النفط عبر خطوط أنابيب من روسيا كامتياز للمجر.

وتدعمت أسعار النفط كذلك بقرار شنغهاي إنهاء إغلاق استمر شهرين بسبب انتشار مرض كوفيد-19؛ ما يتيح للغالبية العظمى من سكان المدينة الكبيرة مغادرة منازلهم وقيادة سياراتهم اعتبارا من غد الأربعاء.

وعلى جانب الإنتاج، من المقرر أن يتمسك تحالف أوبك+ بزيادة محدودة للإنتاج في تموز/ يوليو تبلغ 432 ألف برميل يوميا، وفقا لستة مصادر من التحالف، متجاهلا دعوات من الغرب لزيادة الإنتاج بوتيرة أسرع من أجل احتواء الأسعار.

وكانت مجموعة الدول الـ7 الصناعية الكبرى الدول المنتجة للنفط والغاز -بما في ذلك أوبك- دعت إلى ”التصرف بطريقة مسؤولة، والاستجابة لتشديد الأسواق الدولية، لضمان إمدادات طاقة عالمية مستقرة ومستدامة“.

وبحسب التقارير فإن إنتاج النفط الروسي قد انخفض بمقدار 900 ألف برميل يوميا في شهر نيسان/ أبريل.