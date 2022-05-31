بعد الإعفاء من حظر النفط الروسي.. المجر: تجنبنا فكرة مثيرة للذعر

رحب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، يوم الثلاثاء، بإعفاء بلده من الحظر الذي أعلنه الاتحاد الأوروبي على النفط من روسيا، ما يسمح للمجر بمواصلة الاستفادة من الخام الروسي زهيد الثمن.

وبعد مفاوضات استمرت أسابيع بين الاتحاد الأوروبي وبودابست، أبرم قادة التكتل، الإثنين، اتفاقا يقوم على حل وسط إذ يحظر واردات النفط الروسية التي يتم إيصالها بواسطة الناقلات، لكنه يبقي على تلك التي تصل عبر خطوط الأنابيب، علما أن المجر تحصل على الخام الروسي الذي يعد أساسًا لاقتصادها بهذه الطريقة إذ إنها لا تطل على أي بحار.

وقال أوربان في تسجيل مصور نشر على صفحته في ”فيسبوك“: ”يمكن للعائلات أن تنام بسلام الليلة، بقينا بمنأى عن الفكرة الأكثر إثارة للذعر“، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.

وأضاف: ”توصلنا إلى اتفاق ينص على أن الدول التي تتسلم النفط بواسطة خطوط الأنابيب يمكنها مواصلة تشغيل اقتصاداتها بناء على الشروط السابقة“.

وهدد أوربان في وقت سابق من أنه قد يستخدم الفيتو لمنع الاتفاق، محذرا من أن وقف الإمدادات سيدمر اقتصاد بلده.

وقال إنه كان من شأن حظر شامل على الاستيراد ”أن يكون غير محمول بالنسبة إلينا.. مثل قنبلة ذرية، لكننا تمكنا من تجنب ذلك“.

وفي وقت سابق، حذرت بودابست التي سعت لتوطيد علاقاتها مع موسكو، أن حظر النفط الروسي سيؤدي إلى ركود ونقص وارتفاع في الأسعار وسيقوّض أمن الطاقة في المجر.

وتحصل المجر على حوالي 65% من احتياجاتها النفطية عبر خط أنابيب ”دروجبا“ (الصداقة) الذي يربطها بروسيا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، إن الاتفاق الأخير ”سيخفض واردات النفط من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي بحوالي 90% بحلول نهاية العام“.

واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ يوم الإثنين على خفض واردات النفط من روسيا بنسبة 90% بحلول نهاية هذا العام، بحسب وكالة ”رويترز“.

وقال دبلوماسيون، إن الاتفاق سيمهد الطريق أمام دخول عناصر أخرى من الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد على روسيا حيز التنفيذ.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل على ”تويتر“: ”اتفقنا على حظر تصدير النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، بما يشمل على الفور أكثر من ثلثي واردات النفط من روسيا“.

وسيشمل الحظر 90% من جميع الواردات من روسيا بمجرد أن تتوقف بولندا وألمانيا، المرتبطتان أيضا بخط الأنابيب، عن شرائه بحلول نهاية العام.

وسيتم إعفاء الـ 10% المتبقية من الحظر مؤقتا حتى تتمكن المجر -غير المطلة على سواحل، والتي كانت العقبة الرئيسة في طريق التوصل إلى اتفاق، إلى جانب سلوفاكيا وجمهورية التشيك، وجميعها مرتبطة بالجزء الجنوبي من خط الأنابيب- من تعويض الإمدادات.