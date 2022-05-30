زعماء الاتحاد الأوروبي يوافقون على حظر واردات النفط الروسي

قال رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل إن زعماء الاتحاد وافقوا الاثنين على حظر تصدير النفط الروسي إلى التكتل الذي يضم 27 دولة.

وكتب ميشيل على تويتر ”يشمل هذا على الفور أكثر من ثلثي واردات النفط من روسيا، مما يقطع مصدرا ضخما لتمويل آلتها الحربية“.

وأضاف أن القادة اتفقوا أيضا على منع سبيربنك، أكبر بنك روسي، من الوصول إلى نظام سويفت الدولي للمعاملات المالية وحظر ثلاث محطات إذاعية روسية أخرى مملوكة للدولة.

والأحد، قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن حكومات الدول الأعضاء أخفقت في التوصل إلى اتفاق، حول مقاطعة النفط الروسي لكنها ستواصل المفاوضات، صباح الإثنين، بينما تحاول إعداد اتفاق في وقت مناسب لقمة الاتحاد الأوروبي التي ستعقد، بعد ظهر الإثنين، بحسب ”رويترز“.

ويقضي الاقتراح الذي تناقشه الآن الدول الأعضاء بحظر النفط الروسي الذي تتسلمه عن طريق البحر، بحلول نهاية العام الجاري، لكنه يتضمن استثناء للنفط الذي يمر في خط أنابيب دروجبا الروسي الذي يزود المجر، وسلوفاكيا، وجمهورية التشيك، بالنفط.

وانتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الخميس، ما وصفها بـ“الانقسامات“ داخل الاتحاد الأوروبي حول فرض المزيد من العقوبات على روسيا، متسائلًا عن سبب السماح لبعض الدول بـ“عرقلة الخطة“.

وقال زيلينسكي في كلمة ألقاها، في وقت متأخر من الليل، ونقلتها وكالة رويترز: ”كم أسبوعًا آخر سيحاول الاتحاد الأوروبي فيه الاتفاق على حزمة سادسة؟“، مشيرًا إلى أن روسيا تتلقى مليار يورو يوميًا من التكتل الذي يضم 27 دولة مقابل إمدادات الطاقة.

وأضاف: ”أنا ممتن بالطبع للأصدقاء الذين يدعمون العقوبات الجديدة، ولكن من أين يستمد الذين يعرقلون الحزمة السادسة قوتهم؟ لماذا يُسمح لهم بالحصول على هذه القوة؟“.

وكان زيلينسكي قد انتقد، يوم الأربعاء، بشدة تلميحات بأن على كييف تقديم تنازلات من أجل إحلال السلام، قائلًا إن الفكرة تشبه محاولات استرضاء ألمانيا النازية في العام 1938.