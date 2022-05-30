بعد رفضها الدفع بالروبل.. "غازبروم" تقطع إمدادات الغاز عن هولندا غدا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

ستعلق مجموعة ”غازبروم“ الروسية عمليات تسليم الغاز لشركة الطاقة ”غازتيرا“ التي تعود ملكيتها جزئيا إلى الدولة الهولندية، اعتبارا من يوم الثلاثاء بعدما رفضت الدفع بالروبل، كما أكدت الشركة الهولندية اليوم الإثنين.

وعقب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/ فبراير، طلبت موسكو من العملاء في ”دول غير صديقة“، بما فيها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، دفع ثمن الغاز بالروبل، وهي طريقة للالتفاف على العقوبات المالية الغربية التي طالت مصرفها المركزي.

وقالت ”غازتيرا“ في بيان: ”أعلنت غازبروم أنها ستقطع الإمدادات اعتبارا من 31 أيار/ مايو 2022″، مشيرة إلى أنها ”استبقت الأمر من خلال شراء (الغاز) من جهة أخرى“.

وأضافت ”غازتيرا“ أن خطوة شركة الطاقة الروسية العملاقة تعني أن ملياري متر مكعب من الغاز لن تصل إلى هولندا بين الآن وتشرين الأول/ أكتوبر.

وتابعت: ”طلبت غازتيرا من غازبروم مرارا احترام هيكلية الدفع المتفق عليها في العقد والتزامات التسليم، لكن للأسف كانت بلا جدوى“.

وشركة ”غازتيرا“ تملكها شركتا الطاقة العملاقتان ”شل“ و“إسو“ وشركة الغاز الهولندية ”إي بي إن“ بالإضافة إلى الدولة الهولندية التي تبلغ حصتها فيها 10 %.

وقالت الحكومة الهولندية إنها ”تتفهم“ قرار ”غازتيرا“ بعدم الامتثال لمطلب غازبروم ”الأحادي الجانب“.

وأوضح وزير المناخ والطاقة روب ييتين على تويتر أن ”هذا القرار ليست له عواقب على الإمداد المادي للغاز للعائلات الهولندية“.