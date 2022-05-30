رئيس وزراء المجر: "لا تسوية" مقبولة بشأن الحظر الأوروبي على النفط الروسي

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الإثنين، إنه لم يتم التوصل إلى تسوية مقبولة بعد بشأن الحظر الأوروبي على النفط الروسي، مطالبا ”بضمانات“ حول إمدادات بلاده.

وصرح أوربان للصحفيين أن ”لا تسوية على الإطلاق في الوقت الحالي“، وذلك عند وصوله إلى قمة الاتحاد الأوروبي حيث ستناقش الدول السبع والعشرون نصا تمت صياغته صباح الإثنين، ويهدف إلى السماح بتبني الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية ضد موسكو المعلقة حتى الآن؛ بسبب معارضة بودابست.

وتنص التسوية على فرض حظر على النفط الروسي بحلول نهاية العام ”مع إعفاء مؤقت للنفط المنقول عبر خطوط الأنابيب“.

والمجر الدولة غير الساحلية تعتمد في ظلّ عدم قدرتها على الوصول إلى البحر على خط أنابيب دروجبا البري الذي يمر عبر أوكرانيا، ويؤمن 65% من استهلاكها.

ورأى رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن هذا الإعفاء ”حل جيد“.

وقال: ”ما يطرح لنا مشكلة هو إذا حدث شيء ما لخط الأنابيب الذي يحمل النفط الروسي، وهو الأمر الذي تحدث عنه الأوكرانيون وآخرون“. في هذه الحالة ”نحتاج إلى ضمانة بأنه يمكننا الحصول على النفط عن طريق البحر أو أي طريقة أخرى“، وفق تعبيره.

وأضاف أوربان: ”أولا علينا إيجاد الحلول ثم فرض العقوبات“، منتقدا ”السلوك غير المسؤول“ للمفوضية الأوروبية التي أعدت حزمة العقوبات.