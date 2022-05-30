إسرائيل: نتطلع لإرسال إمدادات غاز إلى أوروبا عبر الأراضي المصرية

قالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار، يوم الإثنين، إن إسرائيل تدرس مجددا التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر، وتأمل في التوصل إلى اتفاق قريبا لتصديره إلى أوروبا.

وكانت الهرار قد قالت إنه سيتم تأجيل التنقيب عن حقول غاز جديدة من أجل التركيز على تحقيق أهداف الطاقة المتجددة، لكن بسبب الحرب في أوكرانيا تبحث أوروبا الآن عن بديل سريع للإمدادات من روسيا.

وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي: ”إلى جانب القلق الحقيقي والصادق في أوروبا، هناك فرصة حقيقية أمام إسرائيل لتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا“.

وتابعت أنها ”لهذا السبب، أصدرت تعليماتها للوزارة بالاستعداد لجولة جديدة من العطاءات للتنقيب عن الغاز قبالة ساحل إسرائيل على البحر المتوسط، والتي من المتوقع أن تبدأ في الربع الثالث من العام“.

وقالت: ”شكلنا مجموعة عمل ثلاثية مع إسرائيل وأوروبا ومصر. وسنوقع، وأرجو أن يكون هذا في المستقبل القريب، على مذكرة تفاهم من شأنها وضع اتفاق إطاري للتصدير“.

وأوضحت أن ”الفكرة حاليا تتمثل في إرسال الغاز إلى مصر عبر شبكة خطوط أنابيب موسعة لتسييل الغاز ومن ثم شحنها إلى أوروبا“.

وأضافت أن ”الخيارات الأخرى، مثل خط أنابيب إيست ميد الذي تم التباحث حوله طويلا ويربط حقول الغاز الإسرائيلية مباشرة بأوروبا، مطروحة أيضا للدراسة“.

وقال مسؤولون إن الأمر سيستغرق عامين على الأقل قبل أن تصل كميات كبيرة من الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا.

وفي الـ 16 من أيار/ مايو الجاري، قالت إسرائيل إنها ”تعمل على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي البحري وتستهدف التوصل إلى اتفاق توريد في الأشهر المقبلة مع أوروبا التي تتطلع إلى استبدال الإمدادات الروسية“.

ويقول القائمون على قطاع الطاقة في إسرائيل، إن ”الدولة العبرية تتطلع خلال الأعوام القليلة المقبلة إلى مضاعفة الإنتاج إلى نحو 40 مليار متر مكعب من زهاء 20 مليارا، إذ توسع المشروعات الحالية وتدخل حقولا جديدة للإنتاج“، وفق ”رويترز“.

ومن المقرر أن يتفق زعماء الاتحاد الأوروبي خلال قمة ستعقد في وقت لاحق، اليوم الإثنين، على أن حزمة العقوبات الجاري إعدادها يجب أن تشمل حظر واردات النفط الروسي عقابا لموسكو على غزوها لأوكرانيا مع استثناء إمدادات عبر خط أنابيب، وفق ما أوردته ”رويترز“.

وجاء في أحدث مسودة لقرار القمة: ”يتفق المجلس الأوروبي على أن الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا ستشمل النفط الخام، وكذلك المنتجات البترولية، التي تزود بها روسيا الدول الأعضاء مع استثناء مؤقت للنفط الخام الذي ينقل عبر خط أنابيب“.