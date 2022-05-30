أمريكا.. سوق وقود الهيدروجين يتوسع وتوقعات بوصول حجمه لترليون دولار

تسعى ولايات أمريكية عدة منها ”كاليفورنيا وتكساس وكولورادو“ لتصبح مراكز أساسية لإنتاج وقود الهيدروجين، كخطوة لتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة، بالتزامن مع توقعات بتوسع حجم هذا السوق ليصل إلى نحو ترليون دولار مستقبلا.

وأطلقت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في شباط/فبراير الماضي، خطة لتزويد ولايات مختلفة بمبلغ 8 مليارات دولار لإنتاج ومعالجة وتخزين الهيدروجين.

وبدأ تطبيق الخطة في أيار/مايو الحالي، ويعمل قسم الطاقة الأمريكي على اتخاذ القرار في تحديد المكان المناسب لتطبيق الخطة.

ويُستخدم معظم الهيدروجين المنتج في الولايات المتحدة في العمليات الصناعية، مثل تكرير النفط وتصنيع أسمدة الأمونيا، فضلا عن توليد الطاقة المتجددة، وفقا لموقع ”بوبيولار ساينس“.

وتنامى الاهتمام بالطاقة الهيدروجينية خلال الأعوام الفائتة، ولكن الولايات المتحدة لا تولد كثيرا منها.

وعلى سبيل المثال تنتج مولدات الكهرباء المعتمدة على الوقود الهيدروجيني 260 ميغاواط، بينما تولد الطاقة الشمسية 121 غيغاواط، مع ذلك يُستخدم الوقود الهيدروجيني في تزويد السيارات الكهربائية الجديدة بالطاقة.

وقال البروفيسور في جامعة ”واشنطن ستيت“ جيكوب ليتشمان، إن ”خلايا الطاقة الهيدروجينية شائعة أكثر مما نتصور“.

وأضاف ليتشمان أن ”33% من الخضار الموجودة في الولايات المتحدة، تُنقل بوساطة آليات تعمل بالوقود الهيدروجيني، وتستخدم خلاياها بكثرة في الأعمال اللوجستية ونقل البضائع“.

ويمكن استخدام الهيدروجين بأساليب عدة، منها تخزين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في حالات قلة توليدها للطاقة، من خلال استخدام الطاقة النظيفة لتحليل المياه كهربائيا، وإنتاج الوقود الهيدروجيني لتوليد الكهرباء.

ويمكن أيضا حرق الهيدروجين في منشآت الطاقة لتوليد الكهرباء، ما يحتاج لخلطه مع الغاز الطبيعي.

وحاليا يجري تطوير منشآت للطاقة تعمل فقط على الهيدروجين في أوروبا وغيرها.

ويشكل مركز الهيدروجين الأمريكي منطقة لإنتاجه، ما يسمح بزيادة عدد الوظائف وتوفيره للعديد من الاستعمالات، وتعمل عدة ولايات حاليا من أجل تحقيق ذلك، والتنافس على التمويل اللازم.

وكانت ولاية تكساس بدأت إنتاج الهيدروجين في منطقة هيوستن، وتعمل ولايات أخرى عديدة على إنشاء محطات إقليمية لتوليد الهيدروجين.

ويفيد التوجه الجديد الرامي إلى تعزيز الاعتماد على الطاقة الهيدروجينية، في توفير المصادر اللازمة لتوليد الطاقة والاستخدامات الأخرى، ما يؤدي إلى نتائج عديدة في مجالات الخدمات والبضائع والطاقة والوظائف.

وقد يصل سوق توليد الهيدروجين إلى تريليون دولار أمريكي، في المستقبل القريب، وقد يصل إلى المنازل لتأمين خدمات الطاقة اليومية.

وسبق أن كشفت شركة ”غرين هيدروجين إنترناشيونال“ الأمريكية، في آذار/مارس 2022، عن خطة لبناء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم، باستطاعة تصل إلى 60 غيغاواط، في ولاية تكساس.

وتأمل الشركة تصدّر قائمة المنتجين للهيدروجين الأخضر، لينتج مصنعها 2.5 مليار كيلوغرام كل عام.

وذكرت الشركة في موقعها على الإنترنت أن أعمال التطوير جارية في 7 مشاريع بإنتاج إجمالي يصل إلى 1 تيراواط.