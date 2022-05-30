الكويت.. العدول عن فرض رسوم في محطات الوقود الخاصة

أسفرت دعوات مقاطعة محطات الوقود التابعة لشركات القطاع الخاص في الكويت، التي أطلقها نشطاء خلال الساعات الماضية بحجة ”ابتزازها للشعب“، عقب أحاديث عن فكرة فرض رسوم مالية على الخدمات المقدمة للعملاء، عن العدول عن فكرة فرض هذه الرسوم.

وتم الإعلان عن إلغاء فكرة فرض هذه الرسوم، عقب اجتماع عقدته ”شركة البترول الوطنية الكويتية“ مع ممثلي الشركة الأولى لتسويق الوقود، لبحث أزمة بعض محطات الوقود التي شهدت الأسبوع الماضي ازدحاماً وتعطلا جزئيا في عملها ”بسبب نقص العمالة“.

وقالت ”شركة البترول الوطنية“ في بيان رسمي نشرته عبر حسابها في ”تويتر“: إنه ”تم الاتفاق خلال الاجتماع على عدم فرض أية رسوم مالية إضافية على الخدمات التي تقدمها محطات الوقود، والالتزام بالأسعار المحددة“.

وأشار البيان إلى أن ”قرار العمل بنظام الخدمة الذاتية اختياري لكنه مشروط بعدم إضافة رسوم مالية عليها“.

وأكد بأن ”البترول الوطنية أبدت استعدادها للمساعدة في حل مشكلة نقص العمالة في المحطات التابعة لشركتي الأولى والسور، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة“.

وجاء البيان عقب الإعلان عن دراسة لفرض رسوم على تقديم الخدمة الشاملة للعملاء تتراوح ما بين 150 إلى 200 فلس عند كل تعبئة، على أن يكون للعميل حق الاختيار ما بين الخدمة الشاملة بالرسوم أو الخدمة الذاتية، حيث يقوم العميل بعملية التعبئة بنفسه، والتي بدأت بتنفيذها بعض المحطات، وفق ما أكدته تقارير إعلامية.

ونقلت صحيفة ”الأنباء“ الكويتية عن مصادر نفطية قولها إن ”شركة البترول الوطنية ستقوم بجولات تفتيشية دورية ومستمرة على كل محطات الوقود في البلاد، وفي حال رصدت أي مخالفات أو عند قيام أي شركة بتحصيل رسوم إضافية ستتخذ إجراءاتها القانونية مباشرة تجاهها“.

وأوضحت المصادر أن ”أزمة العمالة في محطات الوقود نتجت عن تسرب عمالة المحطات للعمل في القطاع الأهلي، نظرا لتدني الرواتب الشهرية لهم وبحثهم عن فرص عمل أفضل“.

وأشارت إلى أن ”شركتي الوقود لجأتا إلى التعاقد الخارجي من بعض الدول الآسيوية لاستقدام عمالة جديدة متخصصة تغطي احتياجات المحطات، متوقعة أن تنتهي أزمة نقص العمالة في غضون شهرين من الآن“.

وكان كويتيون كثر قد اعتبروا أن التوجه لفرض رسوم نوع من الابتزاز لهم؛ ما دفعهم لإطلاق وسم (محطات البنزين)، الذي تصدر قائمة الأكثر تداولا، وسط تعليقات غلب عليها الاستياء والمطالبة بالتدخل الرسمي لحل هذه القضية، وصل لمطالبة البعض بإلغاء خصخصة محطات البترول التي بدأت قبل نحو 17 عاما.

وقبل 3 أيام، أصدرت الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود، بيان اعتذار لعملائها عن الإغلاق الجزئي لبعض المحطات؛ بسبب عدم توفر العمالة، وأشارت إلى أنها ستقوم بتحويل بعض المحطات إلى الخدمة الذاتية مع الالتزام بتوفير خدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وكانت شركة البترول الوطنية المملوكة للحكومة، بدأت العام 2005، بتخصيص محطات البترول الحكومية، حيث تم آنذاك خصخصة 80 محطة وقود لصالح شركتين، هما الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود، وشركة السور لتسويق الوقود.

يذكر أن الكويت عضو بمنظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك)، وتمتلك سادس أكبر احتياط نفطي مثبت في العالم.