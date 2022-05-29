غازبروم تواصل شحن الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا

قالت شركة غازبروم الروسية اليوم الأحد إنها تواصل إمداداتها من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا، وفقا لوكالة ”رويترز“ للأنباء.

وأضافت غازبروم أن الإمدادات عبر نقطة دخول سودجا بلغت 44.1 مليون متر مكعب ارتفاعا من 43.96 مليون متر مكعب أمس السبت، موضحة أن أوكرانيا رفضت طلبا لتوريد الغاز عبر سوخرانوفكا، وهي نقطة دخول رئيسية أخرى.

وفي سياق ذي صلة، أفادت وكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية بأن دولا أوروبية ستحذو حذو هنغاريا، وتستجيب لمطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسداد ثمن الغاز الروسي بالروبل.

وقالت الوكالة إن رغبة الدول الأوروبية في ”معاقبة“ روسيا على العملية الخاصة في أوكرانيا لا تتجاوز الكلام، لذا فهم يرفضون الوصول إلى ”البقعة المؤلمة“ وهي صناعة الطاقة.

وأضافت: ”كان التركيز على رفض هنغاريا دعم العقوبات، لكن دولا أخرى تستسلم لمطالب بوتين بدفع ثمن الغاز بالروبل“.

وتابعت: ”كان هناك انقسام في الاتحاد الأوروبي، بين أعضائه الغربيين والشرقيين حول تصدير الأسلحة لأوكرانيا، والحوار مع بوتين والشروط التي سيتوجب على كييف قبولها كجزء من معاهدة سلام مستقبلية“.

وأكدت أن ”إحباط الدبلوماسيين والمسؤولين (الأوروبيين) من احتمال نفاد فرص الاتحاد الأوروبي لتوجيه ضربة اقتصادية موجعة لروسيا يسير بشكل تصاعدي“.

وكان وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، قد أكد الأسبوع الماضي أن بلاده مستعدة لدعم الحظر المفروض على النفط الروسي في الاتحاد الأوروبي دون مشاركة هنغاريا، لكن الاقتراح يجب أن تقدمه المفوضية الأوروبية.

وقال الوزير الألماني في حديث لراديو ”دويتشلاند فونك“: ”إذا قال رئيس المفوضية الأوروبية، فسنقوم بذلك الآن كجزء من 26 دولة (من الاتحاد الأوروبي) دون هنغاريا، لكنني لم أسمع ذلك من الاتحاد الأوروبي حتى الآن“.

وأشار الوزير الألماني إلى أن المفوضية الأوروبية أخذت زمام المبادرة في المفاوضات.

وقال: ”تمت معارضة الحظر النفطي من قبل المجر. نحن في ألمانيا نعتقد أن لكل دولة متطلباتها الخاصة، وهي مختلفة تمامًا في الاتحاد الأوروبي، بين المجر والبرتغال، هناك اعتماد مختلف (على ورادات الطاقة)، أدرك عندما تقول الدول: لسنا مستعدين بعد، نحتاج إلى مزيد من الوقت، وفترة انتقالية أطول لنصبح مستقلين عن النفط (من روسيا)“.

وأضاف الوزير الألماني: ”أظن أن الطريق سيكون كما يحدث دائما في أوروبا، ستحصل بعض الدول على حقوق خاصة وسيتم التوصل إلى اتفاق“، معربا عن خيبة أمله من عدم توصل الاتحاد الأوروبي إلى توافق حول حظر النفط الروسي.