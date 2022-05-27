روسيا تتوقع "مكاسب استثنائية" من عائدات النفط والغاز هذا العام

أعلن وزير المال الروسي الجمعة أن بلاده تتوقع تحقيق تريليون روبل إضافي من عائدات النفط والغاز هذا العام، مضيفا أن جزءا من المكاسب الاستثنائية سيُنفق على العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقال الوزير أنطون سيلوانوف في تصريحات أذاعها التلفزيون الحكومي ”نتوقع أن نحقّق ما يصل إلى تريليون روبل (14,4 مليار دولار) من عائدات النفط والغاز الإضافية، وفق التوقعات التي وضعناها مع وزارة التنمية الاقتصادية“.

وأضاف سيلوانوف أن الحكومة تخطط لإنفاق الإيرادات الإضافية هذا العام بدلاً من ادخارها.

وأكد الوزير الروسي أن الأموال ستنفق على ”مدفوعات إضافية“ لأصحاب المعاشات التقاعدية والعائلات التي لديها أطفال و“العملية الخاصة“ في أوكرانيا، في إشارة إلى هجوم موسكو في الدولة الموالية للغرب.

وشدد على أن ”هناك موارد لذلك“.

وفرض الغرب حزم عقوبات غير مسبوقة على روسيا لإرسالها قوات إلى أوكرانيا في 24 شباط/فبراير، لكنها لم تطل إمدادات النفط والغاز الروسية.

وقلّل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرًا من تأثير العقوبات، قائلاً إن ”تصرفات أوروبا الفوضوية“ أدت إلى زيادة عائدات روسيا من النفط والغاز.

وتوقع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في مايو الماضي، تراجع إنتاج البلاد النفطي إلى ما بين 480 و500 مليون طن هذا العام من 524 مليون طن في 2021.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نوفاك قوله للصحفيين في طهران، إن التوقعات قابلة للتغيير تبعا للوضع.

وذكرت وزارة الاقتصاد الروسية أن إنتاج النفط هذا العام سينخفض بنسبة 9.3% إلى 475.3 مليون طن.

وقال نوفاك للصحفيين حسب ما نقلت عنه وكالة الإعلام الروسية ”أعتقد أن الانكماش سيكون أقل بكثير. كان هناك شهر واحد فقط زاد الانكماش فيه عن مليون برميل يوميا ولم يعد الأمر كذلك الآن. لذلك أعتقد أنه سيكون هناك انتعاش في المستقبل“.

وفي ظل أزمة الإمداد يتوقع خبراء أن تحوم أسعار النفط هذا العام حول رقم 110 دولارات للبرميل وهو رقم يبشر بانتعاش للدول المصدرة، وهو ما تعول عليه روسيا في توقعاتها بشأن المكاسب الاستثنائية.

وبحسب الخبراء فإن سيناريو انتهاء الحرب في أوكرانيا لن يكون له تأثير سريع على أسعار النفط، إذ سيبقى الطلب مرتفعا في السوق العالمية على النفط ما سيدعم بقاءه في حدود 110 دولارات للبرميل، وذلك لسد النقص الحاصل في الاحتياطات التي تم السحب منها خلال الفترة الماضية.