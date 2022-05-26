دراسة تقترح الطاقة النووية السلمية حلاً لخفض انبعاثات الكربون وأزمة الطاقة

يقترح بحث جديد أن الطاقة النووية في مفاعلات صغيرة تقدم بديلاً عمليًا وصديقًا للبيئة للوقود الأحفوري، وهي قادرة على تلبية متطلبات الطاقة المتزايدة في العالم مع خفض انبعاثات الكربون وملوثات الهواء.

وذكرت صحيفة ”ديلي بيست“ الأمريكية، اليوم الخميس، أن الدكتور صولا طالبي مؤلف البحث، الأستاذ المساعد في الهندسة النووية بجامعة بيتسبرغ الأمريكية، يعتقد أن الطاقة النووية لديها القدرة على حل أكبر مشكلتين في العالم، وهما فقر الطاقة العالمي والاحتباس الحراري.

وتعتبر المفاعلات الصغيرة جديدة في قطاع الطاقة المدنية، إلا أنها تستخدم في تشغيل السفن الحربية والغواصات البحرية لما يقرب من 70 عامًا.

واستخدمت البحرية الأمريكية أكثر من 5400 من المفاعلات النووية، والتي أبحرت لمسافات طويلة وصلت إلى أكثر من 130 مليون ميل، دون وقوع حادث إشعاعي واحد أو وفاة مرتبطة بالإشعاع.

وتوفر الطاقة النووية حوالي 20% فقط من طاقة الولايات المتحدة، وكل ذلك من المفاعلات القديمة على نطاق واسع.

وتسببت الحوادث الناجمة عن استخدامها مثل حادثة ”جزيرة الثلاثة أميال“، و“تشرنوبيل“ و“فوكوشيما“، إلى ضعف الدعم العام لاستخدامها.

كما لا تزال الصناعة تواجه العديد من المشاكل المالية والمتعلقة بسلسلة التوريد.

ومع ذلك، يصر الدكتور طالبي، في حديثه مع صحيفة ”ديلي بيست“، على أنه يمكن التقليل من هذه المشكلات عن طريق تصغير حجم المفاعلات النووية.

ويؤكد أن المفاعلات الصغيرة المتقدمة أكثر أمانًا من المفاعلات واسعة النطاق.

وتتمثل أسوأ السيناريوهات بالنسبة للمحطات النووية التقليدية بفقدان المبرد أو فقدان التدفق، حيث تفقد المحطة قدرتها على إزالة الحرارة الناتجة عن الوقود، مما يؤدي إلى ذوبان الطاقة النووية.

بينما تستفيد المفاعلات الصغيرة المتقدمة من التصميم المتطور للقضاء على احتمال وقوع مثل هذه الحوادث.

ويتم دورانها عبر أساس مكونات الطاقة النووية، باستخدام الحمل الحراري (ارتفاع الماء الساخن، أحواض الماء البارد)، لذلك يمكن لمحطة الطاقة النووية إزالة الحرارة الناتجة عن الوقود حتى في حالة فقد الطاقة الكهربائية.

كما تم تصميم الجيل الجديد من المفاعلات الصغيرة المتقدمة بحيث لا يتطلب نظام ضغط.

وقال طالبي: ”حتى في حال حدوث انهيار لأساس مكونات الطاقة النووية، فإن المفاعلات المعيارية الصغيرة المتقدمة تكون آمنة بشكل ملحوظ“.

وبين أن الجيل الجديد من المفاعلات المعيارية الصغيرة تلغي الحاجة إلى تنشيط أنظمة أمان من قبل المشغلين البشريين.

وبغض النظر عن السلامة، فإن أحد أكبر مخاوف الخبراء بشأن المفاعلات المعيارية الصغيرة هو تكلفتها.

وكشف الباحث أن العديد من الأنظمة التي تستخدم في المفاعلات واسعة النطاق، مثل تلك التي تحافظ على الضغط وتدفق المبرد في أساس مكونات الطاقة النووية، لن يتم تصغيرها في المحطات الصغيرة، وسيتم التخلص منها.

ولذلك يجب أن تكون المفاعلات المعيارية الصغيرة أيضًا أقل تكلفة لأنها يمكن أن تكون مصنّعة في المصنع، وسيكون إنتاج أجزائها الأصغر أسهل على المزيد من الشركات المصنعة، بحسب الباحث.

وبرغم تفاؤل طالبي بإمكانيات المفاعلات المعيارية الصغيرة، إلا أنه يقر بأن لديها بعض العيوب.

وقد يؤدي استخدامها على نطاق واسع إلى خفض انبعاثات الكربون، ولكنه يتطلب زيادة تعدين اليورانيوم.

كما أنها تخلق خطرًا أمنيًا، حيث سيتعين نقل الوقود النووي بين آلاف المواقع، وقد تكون مواقع المفاعلات مستهدفة من قبل الدول المتحاربة والإرهابيين.

ومن العيوب كذلك أن القوانين الحكومية تفشل في تفسير الاختلافات بين المفاعلات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمفاعلات واسعة النطاق، مما يعيق بناءها.

والبلدان النامية بحاجة ماسة إلى الطاقة الكهربائية، وتفتقر إلى البنية التحتية التنظيمية لقبول تكنولوجيا المفاعلات الصغيرة.

ويعتقد طالبي أن إمكانات الشركات الصغيرة والمتوسطة في حل تغير المناخ وفقر الطاقة العالمي تفوق مخاطرها بكثير، وتجعل التغلب على عقباتها أمرًا يستحق العناء.