الرئيس الجزائري يعلن عن اتفاق مع إيطاليا لإمداد أوروبا بالغاز

قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الخميس، إن بلاده اتفقت مع إيطاليا على توفير كميات من الغاز لأوروبا، التي تشكو نقصا في التزود بالطاقة بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأضاف تبون خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتيرلا في روما، أنه تم اقتراح وضع خط بحري لإمداد جزء من أوروبا بالطاقة الكهربائية.

وأكد الرئيس الجزائري أن الجزائر ملتزمة بتوفير كل ما تريده إيطاليا في مجال الطاقة، مشيرا في ذات السياق إلى العمل على الشراكة مع إيطاليا في مجال الصناعات البحرية.

وقال تبون إنّ ”ما سجلته الذاكرة الجزائرية إزاء إيطاليا الصديقة إيجابي جدا قبل الثورة التحريرية وبداية الاستقلال وإلى يومنا هذا، ونحن ملتزمون بصيانة الصداقة الجزائرية الإيطالية بكل الوسائل، وليس بالطاقة فحسب“.

وأكد تبون أن ”إيطاليا ستكون هي الطرف الموزّع للغاز الجزائري في أوروبا، من خلال إمكانية مدّ خط بحري لنقل الكهرباء من الجزائر إلى أوروبا عبر إيطاليا“.

وفيما يتعلق بالشراكة مع الجانب الإيطالي في مجالات الطاقة المتجددة وغيرها، تحدث الرئيس الجزائري عن الشروع في إنتاج الألواح الشمسية بالشراكة مع إيطاليا.

وفي حديثه عن القضايا الإقليمية أكد تبون استعداد الجزائر وإيطاليا لمساعدة تونس للخروج من المأزق، كما أكّد تبون وجود تطابق للموقف مع إيطاليا بخصوص ليبيا وذلك من خلال ضرورة عودة الاستقرار عبر إرساء انتخابات تشريعية لبناء البلد على أسس ديمقراطية.

والتقى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بالرئيس الإيطالي سيرجيو ماتيرلا، صباح الخميس في كويرينالي، حيث أقيمت مراسم استقبال له.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ”النهار“ الجزائرية، سيتم خلال الزيارة التوقيع على بعض الاتفاقيات في قطاعات السياحة والثقافة والمشاريع الصغرى ومكافحة التهرب الضريبي.

ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس تبون بالمكاتب الرئيسية الأخرى للدولة الإيطالية ورئيس بلدية روما روبرتو جوالتيري.

ومن المنتظر أن يزور تبون، يوم غد الجمعة مدينة نابولي، حيث سيسافر برفقة نظيره الإيطالي سيرجيو ماتيرلا بالقطار إلى نابوليز.

ووفق الصحيفة: ”تكتسي زيارة الرئيس عبدالمجيد تبون لإيطاليا أهمية خاصة لتعزيز أواصر الصداقة التاريخية، وتعزيز العلاقات الثنائية في العديد من المجالات“.