طهران تحذر اليونان من عواقب تسليم شحنة النفط الإيراني إلى أمريكا

وجه مسؤول إيراني، اليوم الخميس، تهديدا إلى الحكومة اليونانية، داعيا إياها إلى الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية.

وحذر المسؤول الإيراني الذي لم يكشف عن هويته في حديث صحفي نشره موقع صحيفة ”جام جم“ الحكومية الإيرانية، اليونان من عواقب تسليم النفط الإيراني إلى الولايات المتحدة.

وأضاف إن ”السفينة التي احتجزتها اليونان كانت ناقلة نفط وعلى متنها شحنة مشروعة من النفط الإيراني، وأثينا تنوي تسليم النفط الإيراني إلى الولايات المتحدة، وهذا مرفوض وستكون له عواقب“.

وتابع المسؤول الإيراني أن ”قرصنة اليونان يعد انتهاكا للقانون الدولي ويجب الإفراج عن السفينة على الفور“.

وقالت ثلاثة مصادر لوكالة رويترز أن الولايات المتحدة صادرت شحنة نفط إيرانية منقولة على متن سفينة تديرها روسيا قرب اليونان.

وأضافت المصدر أن الشحنة سترسل إلى الولايات المتحدة على متن سفينة أخرى.

وقال مصدر في وزارة الشحن اليونانية، اليوم الخميس، إن وزارة العدل الأمريكية ”أبلغت اليونان بأن الشحنة على السفينة هي نفط إيراني“.

وأضاف المصدر: ”نُقلت الشحنة إلى سفينة أخرى تستأجرها الولايات المتحدة“، ولم يضف مزيدا من التفاصيل.

وأعلنت الخارجية الإيرانية، مساء الأربعاء، استدعاء القائم بأعمال السفارة اليونانية في طهران وذلك على خلفية قيام السلطات اليونانية باحتجاز سفينة شحن ترفع العلم الإيراني.

وقالت الخارجية في بيان لها نشره الموقع الرسمي إن ”وزارة الخارجية استدعت القائم بأعمال السفارة اليونانية في طهران (بسبب غياب السفير)، وذلك على خلفية استيلاء قوات خفر السواحل اليونانية على سفينة شحن ترفع العلم الإيراني كانت بالقرب من المياه اليونانية“.

ووفق الخارجية الإيرانية فإن القائم بأعمال السفارة اليونانية أكد خلال الاجتماع إنه ”سينقل على الفور احتجاج واستياء الحكومة الإيرانية إلى حكومته“.

وكانت هيئة الملاحة البحرية الإيرانية أكدت في وقت سابق أن ”الحكومة اليونانية احتجزت سفينة ترفع العلم الإيراني قبالة سواحل اليونان وصادرت شحنتها بأمر من المحكمة في أثينا وبالتنسيق مع الحكومة الأمريكية“.

كما أوضح البيان أن ”اليونان لا تزال تحتجز السفينة واعتقلت طاقمها“، مشيرا إلى أن ”السفينة كانت قد لجأت الى السواحل اليونانية بسبب سوء الأحوال الجوية وتعرضها لخلل فني، لكن السلطات اليونانية قامت بضبط السفينة بتنسيق مع الولايات المتحدة“.

واعتبرت هيئة الملاحة البحرية الإيرانية أن ”توقيف السفينة ومصادرة حمولتها قرصنة بحرية تقوم بها دولة“، مشددة على أن السلطات اليونانية مطالبة بالإفراج فورا عن السفينة والعمل بالتزاماتها الدولية.

وكان مسؤولون يونانيون قال في وقت سابق أن محكمة في أثينا سمحت بالاستيلاء على حمولة السفينة ”لانا“ التي ترفع العلم الروسي وتحمل شحنة نفط إيرانية، والتي أوقفت في جزيرة كريستوس اليونانية في نيسان/ أبريل الماضي، مؤكدين أن الترتيبات جارية لنقل حمولة السفينة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف المسؤولون أن ”الحجز في الأساس تم بناء على طلب الأمريكيين لأن الشحنة كانت قادمة من دولة خاضعة للعقوبات (إيران) وتم نقلها على متن سفينة خاضعة للعقوبات (روسيا)“.