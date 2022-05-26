روسيا تتوقع تراجع إنتاجها النفطي بنحو 8.4% لعام 2022‎‎

توقع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، تراجع إنتاج البلاد النفطي إلى ما بين 480 و500 مليون طن هذا العام من 524 مليون طن في 2021.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نوفاك قوله للصحفيين في طهران، إن التوقعات قابلة للتغيير تبعا للوضع.

وذكرت وزارة الاقتصاد الروسية أن إنتاج النفط هذا العام سينخفض بنسبة 9.3% إلى 475.3 مليون طن.

وقال نوفاك للصحفيين حسب ما نقلت عنه وكالة الإعلام الروسية ”أعتقد أن الانكماش سيكون أقل بكثير. كان هناك شهر واحد فقط زاد الانكماش فيه عن مليون برميل يوميا ولم يعد الأمر كذلك الآن. لذلك أعتقد أنه سيكون هناك انتعاش في المستقبل“.

والأربعاء، قال نوفاك، إن بلاده وإيران ناقشتا مقايضة إمدادات النفط والغاز.

وأضاف نوفاك حسب ما ذكرت ”رويترز“ نقلا عن وكالة ”إنترفاكس“ الروسية للأنباء، أن ”البلدين بحثا أيضا الاستثمار في بعض مشروعات النفط والغاز“.

والبلدان تحت عقوبات غربية واسعة بما فيها إنتاجهما من النفط، إذ تواجه طهران ذلك بسبب برنامجها النووي، وموسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

وجاء هذا التصريح أيضا، بالتزامن مع سعي الاتحاد الأوروبي لحظر النفط الروسي ردا على هجومها على أوكرانيا، فيما يواجه التكتل الأوروبي صعوبة في إقراره.

وترفض المجر حتى الآن إنهاء معارضتها لذلك المقترح، وتقول إنها تحتاج لمئات الملايين من اليوروات لتطوير بنيتها التحتية للتكرير وخطوط الأنابيب حتى يمكنها أن تتوقف عن استيراد النفط الروسي، في حين أن تحديثا شاملا لمنظومتها للطاقة قد يتكلف المليارات.

يشار إلى أن وزير النفط الإيراني جواد أوجي، نفى الأسبوع الماضي، تأثر صادرات بلاده النفطية وتراجعها، بسبب قيام روسيا بخفض أسعار صادراتها النفطية.

وقال أوجي في حديث للصحفيين عقب اجتماع لمجلس الوزراء الإيراني عند سؤاله عن جهود روسيا لخفض مبيعات النفط الإيرانية ”الكل يبحث عن زبائن للنفط، خاصة بعد الحظر المفروض على روسيا بشأن صادرات الطاقة“.

وأضاف أوجي أن ”روسيا عرضت الكثير من الخصومات على مشتري النفط، لكن بالنظر إلى العقوبات التي فرضها الغرب، سيستغرق الروس وقتا للعثور على زبائن“.

وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا في الـ24 من شباط/ فبراير الماضي، وتراجع الطلب على النفط الروسي بعد العقوبات الغربية، زادت صادرات روسيا من النفط إلى الصين.